نبود بازارچه صنایع دستی مشکل اصلی هنرمندان قم است

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد مکاني براي عرضه صنايع دستي و محصولات توليدي هنرمندان قم، سالهاست در حد حرف مانده و توجهی که باید به این نیاز مبرم برای استان قم نمی‌شود.

دو یا سه فروشگاه در استان قم به نام صنایع دستی است اما در آن اجناس چینی و تایلندی به نام صنایع دستی عرضه می‌شود و یک فروشگاه دائمی فروش برای عرضه صنایع دستی مختلف و متنوع اطراف حرم و در مکان‌های پر تردد شهر قم وجود ندارد.

مهدی نصر اصفهانی، معاون صنایع دستی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اين مشكل هنرمندان و در پاسخ اين سئوال كه چند مركز خريد صنايع دستي در قم وجود دارد؟ مي‌گويد: پنج مرکز شامل مراكز عرضه نقاشی روی شیشه، سفال، انگشتر، قلم زنی روی فولاد در قم مي‌باشد.

مهر: برای خرید چند نوع مختلف صنایع دستی‏‏‏، چند فروشگاه در قم وجود دارد؟

سه فروشگاه.

اما آنها اجناس خارجی و دستگاهی هم داشته و در مجموع صنایع دستی 3-4 رشته هنری را دارند. درست است؟

بله. فروشگاهی که چندین نوع کالای صنایع دستی را عرضه کند در قم نیست.

سوغات قم را مسافران سوهان می‌دانند آن هم خوراکی است اگر صنایع دستی عرضه شود فروش خوبی خواهد داشت شما این طور فکر نمی‌کنید؟

چرا، همین طور است صنایع دستی یکی از نیازهای مسافران است که باید هنرمندان صنایع دستی از طرح‌های ابتکاری و خلاقانه استفاده کنند و مردم را به این سمت بکشانند.

هنرمندان صنایع دستی چون توان عرضه مستقیم را ندارند واسطه‌ها بیشترین سود را به خود اختصاص می‌دهند که این امر منصفانه نیست لذا راه اندازی بازارچه‌ها می‌تواند برای مصرف کننده و فروشنده مقرون به صرفه‌تر باشد این کار به سودآور شدن فعالیت صنایع دستی کمک شایان توجهی می‌کند.

مشکل اصلی هنرمندان قمی از نظر شما چیست؟

نبود بازار، نمایشگاه ثابت و فصلی، آموزشگاه‌های مخصوص هنرهای صنایع دستی، مجتمع‌های فروشگاهی، فروشگاه و محل عرضه ثابت که اگر این کار‌ها انجام شود به طور قطع سبب رونق تولید صنایع دستی و پویایی بین هنرمندان خواهد شد.

شهرداری و بازرگانی برای مشکلات هنرمندان آستین بالا زنند

راهکار شما در این خصوص چیست؟

بهترین راهکار تعامل با شهرداری و اداره بازرگانی است. شهرداری زمین‌های ورودی شهر یا مکان‌های پرتردد را با مشارکت و راه‌های مختلف برای ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی در اختیار هنرمندان قرار دهد.

مناسب‌ترین جایگاه‌ها به ترتیب کجاست؟

نزدیک حرم حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و ورودی‌های شهر است که مسافران را جذب کنیم فروش در این نقاط کمک به بحث اقتصادی هنرمندان، تولید بیشتر و انگیزه میان آنان می‌کند.

این امر برای استان قم خوب است اینکه تنها آمار آمدن مسافران بالا باشد که مهم نیست حداقل مسافران را برای مدتی نگهداریم و کمکی به بحث اقتصادی استان هم بشود.

آیا در بازارچه‌های فصلی که بازرگانی بر پا می‌کند نباید غرفه‌ای را برای هنرمندان ایجاد کند؟

اداره بازرگانی بازارچه‌های فصلی (بهاره، پاییزه) را داراست‌‌ همان گونه که برای اصناف نمایشگاه برپا می‌کند چند غرفه را هم باید به هنرمندان اختصاص دهد به عنوان مثال در نمایشگاه دکوراسیون هنرمندانی که مرتبط با مبلمان و دکوراسیون بودند می‌توانستند شرکت کنند.

ساخت بازارچه صنایع دستی قم با اعتبار یک میلیارد و 100 میلیون تومان جزء مصوبات سفر مقام معظم رهبری بوده که جانمایی این مکان برای احداث در دست پیگیری است.

سوال هنرمندان از مسئولان این است که طبق شنیده‌ها برای مجموعه فرهنگی - تاریخی بیت امام راحل (ره) 9 میلیارد تومان اعتبار هزینه شد، مسیر گردشگری و موزه‌ها برای آنجا تعریف، چهارمین پرچم بلند کشور در میدان روح الله نصب و مکانی برای آوردن تورهای مسافرتی و مسافران خارجی شد چرا کنار آن بازارچه‌ای ساخته نشد که مسافران و گردشگران خارجی سوغات خود را هم از آنجا تهیه کنند؟

کلنگ بازارچه صنایع دستی قم به زودی بر زمین می‌خورد

محمد حسن صالحی مرام معاون صنایع دستی کشور چندي قبل گفته بود تا پایان سال حداقل 15 بازارچه سنتی در کشور راه اندازی می‌شود و تا پایان برنامه پنجم 60 بازارچه سنتی صنایع دستی در کشور از طریق تسهیلات به بخش خصوصی بدون محدودیت‌های مختلف به بهره برداری خواهد رسید قم هم شامل این 10 استان می‌شود؟

بله، با حضور ایشان در قم استارت این کار زده شد در جلسه‌ای که با استاندار، مدیر کل و صالحی مرام مدیر کل صنایع دستی کشور داشتیم قول پیگیری و اعتبارات داده شده و قرار شد جلسه‌ای گذاشته شود و تفاهم نامه‌ای امضا شد تا با همکاری شهرداری و استانداری این کار انجام شود.

برای ساخت بازارچه صنایع دستی، ابتدای عوارضی کنار استراحتگاه زائران، قبل از عوارضی جاده کاشان و جاده اراک سه مکان پیشنهادی بود که مدارک سرمایه گذاران باید برای تهران فرستاده و کارهای اجرایی آن انجام شود که بازارچه اول در به زودی کلنگ زنی شود.

قم باید قطب صنایع دستی کشور شود

از سال 87 بحث شهرک صنایع دستی در قم بوده است.

ایجاد شهرک صنایع دستی جهت کاهش نرخ بیکاری، اشتغال زایی، افزایش درآمد و حمایت از هنرمندان، کشف استعدادهای بالقوه، حفظ و صیانت از ارزش‌های فکری و معنوی هنرمندان و حذف واسطه‌ها امری است که تمامی استان‌های کشور به لزوم ایجاد آن پی برده‌اند.

12 اردیبهشت 87 "مهدی متقیان" مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم گفته بود که با احداث شهرک صنایع دستی و تولید محصولات استاندارد صنایع دستی قم وارد عرصه جهانی صادرات خواهد شد.

محمد حسین موسی‌پور، استاندار سابق نیز در پنجم خردادماه 89 بیان کرده بود که پیش نویس تفاهم نامه برای شهرک صنایع دستی تهیه شده و علیرضا ارجمندی مدیر کل وقت میراث فرهنگی قم ششم مردادماه 89 گفت که شهرک صنایع دستی توسط یک شرکت خارجی احداث می‌شود، اما هنوز خبری از ساخت آن نیست.



معاون صنایع دستی استان قم به سوال‌هاي مهر در زمینه ساخته نشدن شهرک صنایع دستی در قم نیز پاسخ داد.

در دور دوم سفر هیئت دولت به استان قم برای مطالعات شهرک صنایع دستی و بازارچه‌های آن با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال از سوی هیات دولت مصوب شد نتیجه آنچه شد؟

سال 88، 70 میلیون برای مطالعات بود که این کار انجام شد و 70 میلیون به شرکت مشاوره به این منظور داده شد و آنان به این نتیجه رسیدند که شهرک باید کشش داشته باشد تا جواب دهد.

پس از چند سال و دادن 70 میلیون به این نتیجه رسیدید؟

شرکت مشاور، مکان شهرک را در نزدیکی حرم، جمکران، بوستان علوی، کوه خزر، بلوار پیامبر اعظم (ص) و 75 متری عمار یاسر مناسب دانست.

نظر کار‌شناسی این بود که قم توان شهرک صنایع دستی را ندارد و زمانی می‌تواند درست عمل کند که به دلیل شاهراه بودن از لحاظ جغرافیایی استان‌های دیگر را هم درگیر کند و هنرمندان استان‌های مختلف هم بیایند و صنایع دستی خود را عرضه کنند.

به این صورت استان قم پایلوت می‌شود و خوب جواب می‌دهد.

طبق مطالعات با شهرک صنایع دستی انحصاری استان قم مخالفم اگر هنرمندان استان‌های دیگر بیایند قم قطب صنایع دستی کشور می‌شود و هنرمندان استان هم تقویت شده و با تبادل اطلاعات رشد و تحرک پیدا می‌کنند و این کار سبب پویایی صنایع دستی می‌شود.

هفت هزار هنرمند نمی‌توانند این کار را انجام دهند؟

این‌ها تولیدی هستند همه فروشنده نیستند.

چه تعداد فروشنده در قم فعاليت دارد؟

حدود 20 درصد که بیشتر آنان هم کار چوب می‌کنند که در شهرک قنوات توسط شرکت شهرک‌های صنعتی سازمان دهی می‌شوند اما بهترین راهکار وجود بازارچه‌ها در مسیرهای پرتردد است که تولید و فروش با هم باشد تا مراحل پدید آمدن یک اثر دیده شود این امر مشوقی برای خرید است باید ایجاد شهرک باید تنوع صنایع دستی زیاد باشد تا مکانی خسته کننده و تکراری نبوده و انحصار به چند رشته نداشته باشد.

بازارچه صنایع دستی قم ایجاد می‌شود

چرا ساخت شهرک صنایع دستی که از سال 87 وعده‌ها در این خصوص داده شده بود ایجاد نمی‌شود؟

برای ایجاد شهرک صنایع دستی سرمایه‌گذار خصوصی نیامد و ما با اداره بازرگانی تعامل کردیم و از طریق مصوبه استانداری در شورای برنامه ریزی مصوب شد با سازمان صنعت، معدن و تجارت در مجاورت شهرک نمایشگاهی فرش، بازارچه صنایع دستی به مساحت 20 هکتار ایجاد شود.

در این خصوص شرکت انتخاب کردیم مطالعات را انجام دهد در مرحله کار است.

چون فرش در زمره صنایع دستی است در کنار هم ساخته می‌شود اما به سرمایه گذاران خصوصی که در صدد ساخت شهرک انحصاری صنایع دستی باشند دو میلیارد تومان تسهیلات ارائه می‌شود.

تسهیلات بین 4 تا 7 درصد با رقم نامحدود

برای سرمایه گذاران در حوزه ساخت بازارچه صنایع دستی

رئيس جمهور 24خردادماه سال جاری از اختصاص 500 میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی کشور خبر داد، این تسهیلات داده شده؟

توزیع اعتبارات برای استان‌ها برعهده سازمان کار و امور اجتماعی است که تا چند روز آینده به سوی استان‌ها سوق می‌دهند.

در حوزه بازارچه‌ها و فروشگاه‌های صنایع دستی تسهیلات بین 4 تا 7 درصد با رقم نامحدود را از همین اعتبار 500 میلیارد رئيس جمهور به سرمایه گذاران ارائه می‌شود و آنان باید برای دریافت تسهیلات طرح ارائه دهند.

اسامی 7 نفر از متقاضیان برای بازارچه، شهرک و تجهیز کارگاه برای سازمان مرکزی تهران فرستاده شده است.

این امر بسیار نوید خوبی برای سرمایه گذاران و هنرمندان می‌باشد و برای کسی محدودیت ایجاد نکرده است.



فاطمه محمدي