بودجه سال 92 شهرداری قم ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تصویب بودجه سال 92 شهرداری قم شامگاه سه شنبه در سالن جلسات شورای اسلامي شهر قم با حضور حجت الاسلام سيد محمد آتش زر رئیس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر قم، محمد دلبری شهردار قم، اسماعیل زارعی کوشا فرماندار و جمعی از مدیران استان قم برگزار شد.

شهردار قم در این جلسه ضمن تقدیر از بررسی مناسب بودجه تقدیمی سال 92 شهرداری به شورای شهر گفت: بودجه سال آینده در موعد مقرر شده در قانون تا پایان دی ماه گذشته تحویل شورای شهر قم شد.

محمد دلبری افزود: خوشبختانه با زحمات اعضای شورا در موعد مقرر قانونی که تا پایان بهمن ماه است مراسم تصویب بودجه سال 92 را برگزار می‌کنیم.

بودجه شهرداري قم به رقمی بالغ بر 1500 میلیارد تومان خواهد رسيد



رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه گفت: بودجه سال آینده شهرداری با رقمی بالغ بر 550 میلیارد تومان توسط شورا تصویب شده است، البته بودجه‌ای که توسط فروش اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات تأمین خواهد شد در بودجه تصویب شده گنجانده نشده و در سال آینده الحاقیه آن به بودجه تصویبی اضافه می شود.

حجت الاسلام سيد محمد آتش زر افزود: 550 میلیارد تومان بودجه واقعی عملکرد شهرداری است و این بودجه به میزانی است که حتی اگر نتوانیم اوراق مشارکت را بفروشیم و بودجه استانی نگیریم امور شهرداری سپری خواهد شد.

وی پیش بینی کرد بودجه واقعی شهرداری قم در سال آینده با فروش اوراق مشارکت، دریافت تسهیلات و کمک‌های استانی به رقمی بالغ بر 1500 میلیارد تومان برسد.

وی با اشاره به برخی مشکلات بودجه ای در اجرای پروژه متروی قم افزود: با تامین فاینانس و فروش اوراق مشارکت امیدواریم ادامه روند احداث مترو سرعت بگیرد و تا چهار سال آینده مردم بتوانند از این وسیله نقلیه استفاده کنند.

کاهش 35 درصدی بودجه عمرانی و کاهش 52 درصدی ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری



جمع اعتبارات جاری و عمرانی شهرداری قم در پیش بینی اعتبارات سال 92 رقمی بالغ بر 550 میلیارد تومان بود که توسط شورای شهر قم تصویب شد.

433 میلیارد تومان از بودجه تصویبی به هزینه های عمرانی و نزدیک به 117 میلیارد تومان نیز به هزینه های جاری اختصاص یافته است که برای برنامه ریزی توسعه شهری، هدایت و دفع آبهای سطحی، بهبود عبور و مرور شهری،ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری، بهبود محیط شهری، ایجاد اماکن و فضای ورزشی ،فرهنگی و توریستی، ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری و ایجاد تاسیسات درآمد زا هزینه خواهد شد.

کاهش 35 درصدی بودجه عمرانی و کاهش 52 درصدی ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری نسبت به بودجه سال 91 و هم چنین افزایش 113 درصدی بودجه برنامه ریزی توسعه شهری،افزایش بودجه بهبود عبور و مرور شهری به میزان 87 درصد و افزایش 142 درصدی ایجاد تسهیلات و تاسیسات شهری از نکات جالب توجه بودجه سال 92 شهرداری قم به شمار می روند.

هم چنین در آمدهای ناشی از عوارض عمومی به میزان 193 میلیارد تومان، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی به میزان 29 میلیارد تومان، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری به میزان 20 میلیارد تومان، درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری به میزان پنج میلیارد تومان، کمک‌های اعطایی دولت و سازمان های دولتی به میزان 5/6 میلیارد تومان، اعانات، هدایا و دارایی‌ها به میزان 29 میلیارد تومان و سایر منابع تامین اعتبار نیز به میزان 266 میلیارد تومان در منابع تامین اعتبار بودجه شهرداری قم پیش بینی شده است.

هم چنین علاوه بر بودجه 550 میلیارد تومانی تصویب شده در شورای شهر قم 350 میلیارد تومان به عنوان سایر درآمدها و اعتبارات پیوست، 200 میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت طرح پیامبر اعظم(ص) و 150 میلیارد تومان در قالب صندوق توسعه ملی - خرید تجهیزات قطار شهری برای شهرداری قم پیش بینی شده است.