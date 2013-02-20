همواره پاي مطالبه عدالت و حقوق انساني براي همه ملت ها خواهيم ايستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدينژاد شامگاه دیروز سهشنبه در سومين اجلاس وحدت و انسجام ملي جوانان ايران اسلامي با اشاره به اينكه ايران را بايد براي خودمان و همه بشريت بسازيم، خاطرنشان كرد: انسان موجودي جهاني است و هر كس بخواهد به قلههاي جهاني برسد، بايد به فكر همه انسانها باشد.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه ايران بايد با منابع ايراني ساخته شود، تصريح كرد: همگان مشاهده كرديم كه ديگران اگر در مسير پيشرفت ملت ايران كارشكني نكنند، كمكي نخواهند كرد، چرا كه مي دانند اگر ملت ايران بال و پر بگيرد و به پرواز درآيد ديگر جايي براي سلطهگري و زورگويي در جهان براي آنها وجود نخواهد داشت.
احمدينژاد گفت: دشمنان مي دانند كه اگر حركت عمومي و ملي در ايران براي پيشرفت و اقتدار شكل بگيرد، همه جهان را تحت تأثير قرار خواهد داد و آنان از تبديل شدن ملت ايران به الگو در جهان هراس دارند.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ايران سرشار از منابع و امكانات گوناگون است، خاطرنشان كرد: بايد ايران را با اراده، همت، انديشه و الگوي ايراني كه سرشار از توحيد، عدالت و اسلام ناب محمدي (ص) است، بسازيم.
وی با اشاره به اينكه در تاريخ يك ملت حوادث و مشكلات مختلفي بوجود ميآيد، تصريح كرد: وقتي هدف و مقصد حركت يك ملت رسيدن به قلههاي بلند عزت و افتخار باشد، مشكلات جزئي در مسير حركت يك ملت، به حساب نيامده و نميتواند بازدارنده باشد.
رييس جمهور گفت: دشمنان بسيج شده و مشكلاتي ايجاد كردهاند، اما براي ملتي كه هدفش رسيدن به قلههاي پيشرفت است، اين مشكلات به حساب نميآيد و به فضل الهي تمامي موانع را كنار خواهد زد.
احمدينژاد تصريح كرد: ايران بايد توسط همه ملت به خصوص جوانان اين سرزمين، ساخته شود و با افتخار اعلام ميكنم كه جوانان اين سرزمين، پاكترين، شجاعترين و با صفاترين جوانان كل كره زمين هستند و به وجود آنها افتخار مي كنيم.
رييس جمهور تأكيد كرد: امروز همه بايد با دست به دست هم با همدلي، وحدت و توكل به خدا و كار و تلاش ايران را بسازيم.
وی اضافه كرد: شيطان دائماً انسان را به زندگي فردي، خودخواهي و خودبينِي ها تشويق مي كند و در نقطه مقابل خداوند انسان را به همدلي و مشاركت، دعوت ميكند، اما امروز، روز كار و تلاش است و مشكلات و موانع در برابر يك ملت بزرگ هميشه وجود دارد، ولي هنر ملت غلبه بر مشكلات است.
رييس جمهور خطاب به بدخواهان ملت ايران خاطرنشان كرد: شما در برابر ملت ايران شكست خورده ايد و همواره اشتباه ميكنيد، به جاي اينكه در برابر عظمت ملت ايران تعظيم كنيد و در كنار اين ملت قرار گرفته و از ظرفيتهاي بيپايان ملت ايران به نفع خود و جامعه بشري بهره ببريد، تصور ميكنيد با تازه به دوران رسيدههايي مثل خودتان مواجه هستيد، لذا با رفتارهاي زشت به دنبال ايجاد مانع در برابر پيشرفت ملت ايران ميباشيد، اما امروز ملت ايران و جوانان آن مصمم هستند كه كشورشان را بسازند و شما اگر حتي همه توان خود را هم بسيج كنيد، اين ملت و به ويژه جوانان ايران، با هوشمندي و اتحاد و ايمان شما را زير گامهاي خود گرفته و از مشكلات عبور خواهند كرد.
احمدينژاد تصريح كرد: افق نگاه ملت ايران بسيار فراتر از آن است كه عدهاي بخواهند در جغرافياي منطقه دستكاري و تغيير ايجاد كنند. اين عده بايد بدانند كه واژهها و نامگذاريهاي جغرافيايي در طول تاريخ براساس فرهنگ و تمدن شكل ميگيرد و با چند شعار سياسي نميتوان فرهنگ و اقتدار ايجاد كرد و البته ملت ايران از اين جهت هيچ نگراني وجود ندارد.
رييس جمهور تأكيد كرد: ملت ايران هزاران سال در طول تاريخ سابقه دارد و در اين دوران اثري از دشمنان وجود نداشت و هزارن سال ديگر نيز ايران خواهد بود و هيچ يك از دشمنان ملت ايران نخواهند بود.
وی خاطرنشان كرد: ملت ايران بر پايه عدالت، احترام و همكاري سازنده دست دوستي به سمت همه ملتها دراز ميكند و همه ملت ها را به وحدت براي ساختن جهاني بهتر دعوت ميكند.
رييس جمهور ادامه داد: زماني كه از انسان كامل و حكومت مهدوي صحبت ميكنيم به اين معنا نيست كه برپايه اين شعار به دنبال حاكميت بر جهان هستيم، بلكه اين يك دعوت به استقرار توحيد و عدالت در جهان است.
احمدينژاد تصريح كرد: ملت ايران خواهان صلح و دوستي براي همه بشريت است و يقيناً انديشه عدالت و پاكي در حال جهاني شدن است و كسي نميتواند در برابر آن بايستد چرا كه اين انديشه از فطرت الهي انسانها نشأت گرفته است.
رييس جمهور با بيان اينكه بشريت در حال ورود به دوران جديدي است، اظهار داشت: شياطين بيهوده آب در هاون ميكوبند و به مانند خس و خاشاكي هستند كه ميخواهند در مسير نوراني ملتها مانع ايجاد كنند، اما اين موانع به فضل الهي به دست فرزند امام حسن عسگري (ع) برطرف شده و عشق و محبت در جهان گسترش خواهد يافت.
احمدينژاد در بخش ديگري از اظهارات خود با تبريك ميلاد امام حسن عسگري (ع) به ملت ايران و جامعه بشري به فلسفه خلقت انسان اشاره كرد و گفت: انسان بالاترين موجود هستي بوده و براي رسيدن به قلههاي سعادت نيازمند عدالت است، اگر عدالت نباشد استعدادهاي انسان شكوفا نشده و به جايگاه شايسته خود نخواهد رسيد.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: انسان براي رسيدن به جايگاه حقيقي خود علاوه بر عدالت، نيازمند عشق و محبت است و خميرمايه خلق هستي و انسان عشق و محبت است.
وی با بيان اينكه انسان براي رسيدن به كمال علاوه بر عدالت، عشق و محبت، نيازمند آزادي است، تصريح كرد: آزادي بالاترين هديه خدا به انسان است و هر عملي بر اساس انتخاب آزاد ارزش پيدا ميكند، لذا حتي كارهاي خوب و زيبا اگر تحت فشار انجام شوند، فاقد ارزش خواهند بود.
رييس جمهور افزود: اگر كاري تحت اجبار و بدون انتخاب آزاد انجام شود، كمال آفرين نيست و انسان را به قلههاي سعادت نميرساند؛ انسان تنها موجود عالم هستي است كه خداوند به او اختيار انتخاب آزاد داده است.
احمدينژاد تصريح كرد: كساني كه ارزشهاي الهي و انساني، صداقت، صبر، شجاعت و ايثار را آزادانه انتخاب ميكنند، اعمالشان زيبا ميشود.
رييس جمهور گفت: عدالت، عشق و محبت و آزادي در سايه توحيد و عبوديت به دست ميآيد و چنين نيست كه انسان با هر انديشهاي بتواند به آزادي برسد، حقيقت آزادي در عبوديت خداي يگانه است.
دكتر احمدينژاد خاطرنشان كرد: انسان هر قدر كه زنجيرهاي خودخواهي و دلبستگي به زمين را از خود رها كند، به همان نسبت آزاد ميشود و اين كار در سايه عبوديت خداي يگانه به دست ميآيد.
رييس جمهور با طرح اين سوال كه عبوديت چگونه حاصل ميشود؟ گفت: راه عبوديت، علم و معرفت است؛ كسي كه حقايق هستي را نشناسد، عبوديت براي وي بي معناست.
احمدينژاد خاطرنشان كرد: همچنان كه اقدامات ارزشي و انساني بدون انتخاب آزاد، بي معناست، عبوديت نيز بدون معرفت معنا و مفهومي ندارد.
رييس جمهور ادامه داد: علم و معرفت راه عبور و ورود به مسيري است كه انسان را به قلههاي كمال ميرساند.
احمدينژاد با طرح سوال ديگري مبني بر اينكه علم و معرفت از كجا حاصل ميشود؟ گفت: علم و معرفت در سايه تفكر و تعقل به دست ميآيد، اگر انسان ميتواند كمال يافته و زندگي سعادتمندي در جهان پيدا كند، همه آنها در سايه قدرت تفكر و تعقل است. عقل قدرتي است كه حقيقت را مي يابد و معرفت ايجاد ميكند.
رييس جمهور اضافه كرد: وجود همه انسانها در عالم هستي، مهم و ارزشمند است و هر كدام ميتوانند به قلههاي كمال برسند؛ بايد همه انسانها براي رسيدن به كمال به حركت در آمده و آن را مطالبه كنند.
وی با بيان اينكه انسان بايد قدر خود را بداند، اظهار داشت: اولين مسئوليت انسان، قدرشناسي از خود است، انسان بايد عظمت، استعداد و مأموريتهاي خود را بشناسد تا به واسطه آنها خدا را بشناسد.
رييس جمهور گفت: انسان بايد قدر آزادگي و عظمت خود را بشناسد و بداند كه خدا انسان را عزيز و با كرامت خواسته است.
در اين جلسه تنديس صلح و دوستي از طرف جوانان اقوام مختلف ايراني به دكتر احمدينژاد اهداء شد.
احمدی نژاد در سومين اجلاس وحدت و انسجام ملي با بيان اينكه بايد از راه ساختن ايران پيام انساني و الهي ملت ايران در جهان طنينانداز شود، گفت: ما مدعي عدالت و حقوق انساني براي همه ملتها هستيم و پاي آن خواهيم ايستاد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدينژاد شامگاه دیروز سهشنبه در سومين اجلاس وحدت و انسجام ملي جوانان ايران اسلامي با اشاره به اينكه ايران را بايد براي خودمان و همه بشريت بسازيم، خاطرنشان كرد: انسان موجودي جهاني است و هر كس بخواهد به قلههاي جهاني برسد، بايد به فكر همه انسانها باشد.
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