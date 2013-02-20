ملاقات رئيس حزب دموكراتيك لبنان با سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين ملاقات امير طلال ارسلان، مراتب تسليت خود را به مناسبت شهادت مهندس حسام خوشنويس رئيس ستاد بازسازي جمهوري اسلامي ايران در لبنان، ابراز کرد و اظهار داشت رد پاي پليد رژيم صهيونيستي در اين ترور واضح و آشكار است. وي با تمجيد از نقش مهم اين شهيد در بازسازي آنچه كه طي جنگ 2006 در جنوب و ساير مناطق لبنان تخريب شده بود، اضافه كرد شهادت خوشنويس براي لبناني‌ها خسارت بسيار بزرگي محسوب مي‌شود. رئيس حزب دموكراتيك لبنان هم چنين از حمايتهاي همه جانبه جمهوري اسلامي ايران تقدير کرد.



غضنفر ركن‌آبادي در اين ديدار با تشريح اوضاع كنوني منطقه بويژه سوريه، لبنان و فلسطين، استراتژي دشمنان مقاومت درايجاد اختلاف بين نيروهاي مبارز را تبيين و بر هوشياري و حفظ وحدت بين تشكل‌هاي حامي مقاومت تأكيد كرد.



