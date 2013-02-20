ویژه نامه« نشان» ویژه نکوداشت « آیت الله محمدعلی تسخیری» منتشر شد

مجاهدت خاموش همراه صدیق انقلاب، یادداشت این نشریه را تشکیل می دهد. گفتگو با آیت الله تسخیری در سه قسمت با عناوین ، آینده از آن مسلمانان است.، جمهوری اسلامی با وفاداری به اصل ولایت فقیه حتماً پیروز است.، تقریب ، مقدمه تحقق انسجام اسلامی یا وحدت اسلامی است.، در این نشریه آمده است.

زندگی نامه (خلاصه ای از زندگی و فعالیت ها و آثار آیت الله محمد علی تسخیری) و خیزش اسلامه و رسانه ها در دو قسمت در ادامه آورده شده است.

همچنین در این ویژه نامه گفتگوهایی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی خاموشی، آیت الله امامی کاشانی، آیت الله سید احمد خاتمی، آیت الله عباسعلی سلیمانی، مولوی محمد اسحاق مدنی، مولوی نذیر احمد سلامی، حجت الاسلام سید هادی خسرو شاهی، ماموستا عبدالقادر بیضاوی، ماموستا محمد محمدی، ماموستا ملا قادر قادری، حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب، پرفسور سید حمید مولانا، حجت الاسلام محمدرضا نوراللهیان، حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر محمد علی آذرشب، دکتر محمد حسن تبرائیان، حجت الاسلام علی اصغر اوحدی، حجت الاسلام سید حامد علم الهدی، حجت الاسلام احمد مبلغی، حجت الاسلام سید جلال میر آقایی، حجت الاسلام دکتر محمد مهدی تسخیری، هادی موافق، دکتر صباح زنگنه، دکتر لاله افتخاری، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد، حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی و حجت الاسلام اسماعیل فلاح به چشم می خورد.

گزارشی مختصر از کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی و نقش تمدن امت اسلامی در جهان آینده و مجاهدت به روایت تصویر پایان بخش این ویژه نامه هستند.

ویژه نامه« نشان»با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی خاموشی و با سردبیری عباس لهراسبی از سوی روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر می‎شود.