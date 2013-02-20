کتاب «حدوث جسمانی نفس» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هر تحول و نوآوری در عرصه مباحث نفس، تأثیر خود را در حوزه های گوناگون علوم گذاشته و چه بسا باعث به وجود آمدن نحله های جدید می گردد.

حکما و فلاسفه اسلامی در این رشته از علوم، تألیفات ارزشمندی به یادگار گذاشته اند.نظریه ملاصدرا در خصوص نفس و اینکه نفس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء است، تحول بزرگی در علم النفس ایجاد کرده و نفس شناسی نو را با اصول و مبانی تازه و خاصی مطرح کرده است.

سعی نگارنده بر این است که با استفاده از روش تحلیلی ـ انتقادی، ابتدا با تبیین و تحلیل نظریه حدوث جسمانی نفس به تصویر روشن و درستی از مسئله دست یابد؛ سپس به تحلیل آرای رقیب پرداخته و نقدهای ملاصدرا بر رقیب را بررسی نماید. آن گاه به تحلیل ادله ملاصدرا در اثبات نظریه حدوث جسمانی نفس پرداخته و میزان کامیابی و عدم کامیابی ملاصدرا در اثبات نظریه حدوث جسمانی نفس را ارزیابی کند.

پژوهش حاضر به قلم حجت الاسلام دکتر ابوالحسن غفاری در گروه فلسفه با تیراژ 1000 نسخه، قطع رقعی، 480 صفحه و با قیمت 15000 تومان منتشر شده است.