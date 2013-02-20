افزایش ذخایر نفت در خلیج فارس/ جزئیات کشف یک میدان جدید گازی

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر درباره جزئیات مهمترین پروژه های اکتشاف نفت و گاز در منطقه خلیج فارس گفت: اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز در حوزه خلیج فارس از سابقه حدود 50 ساله برخوردار بوده و مطالعات جدید انجام گرفته نشان می دهد هنوز ذخایر کشف نشده متعدد نفت خام و گاز طبیعی در این منطقه وجود دارد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با تاکید بر اینکه حجم ذخایر نفت خام ایران در منطقه خلیج فارس در چند سال گذشته دو برابر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر 96 میلیارد بشکه حجم ذخایر نفت خام درجا در منطقه خلیج فارس وجود دارد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه قطعا حجم ذخایر نفت ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بیش از 96 میلیارد بشکه است اظهار داشت: بر این اساس، اجرای بزرگترین پروژه اکتشاف و توسعه ذخایر هیدروکربوری در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

نایب رئیس هیات مدیره شرکت نفت فلات قاره با اشاره به اتمام عملیات لرزه نگاری سه بعدی در 10 میدان نفتی حوزه خلیج فارس بیان کرد: به زودی عملیات لرزه نگاری سه بعدی در 4 میدان دیگر نفتی آغاز می شود.

وی از آغاز نخستین عملیات لرزه نگاری 4 بعدی در میدان نفتی ابوذر خبر داد و افزود: همزمان با اجرای این خط بزرگ لرزه نگاری سه بعدی و چهاربعدی در خلیج فارس حفاری چاههای اکتشافی و توصیفی جدید هم آغاز شده است.

زیرکچیان زاده با اعلام اینکه در کنار این فعالیت های اکتشافی انجام یک روش پیشرفته اکتشاف نفت و گاز در منطقه خلیج فارس آغاز شده است تبیین کرد: با سرمایه گذاری حدود 21 میلیون یورویی در کل خلیج فارس و دریای عمان شناسایی سنگ مخازن هیدروکربوری عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با تاکید بر اینکه هم اکنون قراردادهایی با پیمانکاران داخلی به منظور حفاری 12 حلقه چاه جدید اکتشافی و توسعه ای در میادین جدید و ناشناخته امضا شده است، تاکید کرد: مجموعه این فعالیتها قطعا منجر به کشف و شناسایی ذخایر جدید نفت و گاز در خلیج فارس می شود.

این مقام مسئول همچنین کشف میدان جدید گازی در جزیره هندورابی را قطعی عنوان کرد و گفت: به زودی مدیریت اکتشاف شرکت نفت یک حلقه چاه اکتشافی به منظور تخمین حجم ذخایر دقیق گاز طبیعی آن حفر می کند.