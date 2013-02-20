مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برنامه های کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: این کمیسیون با همکاری بانک مرکزی و شورای عالی بانک ها، طرح 6 ماده ای برای وحدت رویه در خصوص نحوه برخورد با معوقات بانکی و نحوه وصول و همچنین مدیریت بازار ارز تهیه کرد که به صورت اولیه این طرح به تصویب رسید و به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شد تا این شورا طرح مذکور را تصویب نهایی کند.

وی گفت: پس از تصویب نهایی شورای پول و اعتبار، این طرح برای اجرا از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ می شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به دعوت این کمیسیون از فعالان اقتصادی برای بحث و بررسی مشکلات موجود در واحدهای تولیدی گفت: از فعالان اقتصادی دعوت شد تا در خصوص چالش ها و راه های برون رفت از وضعیت کنونی اقتصادی و مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند بحث و تبادل نظر صورت گیرد. این جلسه در کمیسیون اصل 90 برگزار شد و همچنان ادامه خواهد داشت. هدف این است که فعالان اقتصادی فارغ از فضای امنیتی و قضایی و بدون ملاحظه کاری بتوانند از مشکلات موجود صحبت کنند و حرف دلشان را بزنند.

وی خاطر نشان کرد: جلسه بعدی کمیسیون با فعالان اقتصادی یکشنبه هفته آینده خواهد بود.

نماینده اردبیل به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: پس از بیانات رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و با توجه به نارضایتی که ایشان در این باره داشتند مقرر شد عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون مقرر شد کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون سازوکار لازم را برای بررسی عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه کند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90، خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که با دعوت از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به نوعی برنامه ریزی کنیم که اعضای ستاد پاسخگوی ابهامات و سئوالات مطرح باشند.

افضلی فرد همچنین به موضوع دیگری که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از برنامه های کمیسیون بررسی عملکرد معاونت حقوقی بین الملل ریاست جمهوری در خصوص نحوه اجرای قانونی که دولت را به صیانت از حقوق شهروندان آسیب دیده در خارج از کشور اشاره دارد، است.

نماینده اردبیل خاطر نشان کرد: شکایتی از شهروندانی که خارج از کشور هستند به کمیسیون واصل شده است و آنها گلایه مند هستند که نمایندگان دولت در خارج از کشور و برخی سفارتخانه ها عملکرد ضعیفی در قبال حمایت از ایرانیان خارج از کشور دارند. این در حالیست که طبق قانون دولت ملزم به حمایت از شهروندان آسیب دیده در خارج از کشور شده است.

وی گفت: تلاش ما این است که به این موضوع رسیدگی کنیم و مشکلات موجود برطرف شود.