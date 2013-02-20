ایجاد یک رشته دکترا و 8 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسلامي شامگاه سه شنبه در نشستی با وزیر علوم تحقیقات و فناوری در محل دفتر وی، ضمن ذكر روند توسعه دانشگاه ها طی سال هاي اخير، گزارشي از وضعيت آموزش عالي منطقه شاهرود و ميامي و روند ساخت دانشگاه دخترانه ريحانه ارائه کرد.

دکتر كاظم جلالي ضمن تشريح ظرفيت هاي انساني و آموزشي منطقه شاهرود و ميامي خواستار صدور مجوز پرديس بين الملل دانشگاه شاهرود و ايجاد 8 رشته جديد در مقطع كارشناسي ارشد و يك رشته در مقطع دكتري دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود شد.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در این دیدار ضمن ابراز خرسندي از اهميت به مقوله آموزش عالي در منطقه شاهرود و ميامي با صدور مجوز پرديس بين الملل دانشگاه شاهرود و ايجاد هشت رشته جديد در مقطع كارشناسي ارشد و يك رشته در مقطع دكتري در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و ابلاغ آن تا پايان سالجاري موافقت کرد.

دکتر كامران دانشجو ضمن بیان اینکه ايجاد دانشگاه جامع شاهرود ايده خوبي است گفت: با تحقق اين امر، رشته هاي علوم انساني نيز آموزش داده مي شوند و البته ماهيت مستقل پرديس صنعتي و فناوري نيز باقي مي مانند.

وی همچنين در خصوص دانشگاه دخترانه ريحانه شاهرود نیز طی دستوری به معاون گسترش وزارت علوم خواستار حضور وی در محل پروژه و بررسی مشکلات آن طی سه شنبه هفته آينده شد.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري همچنین در خاتمه دستور فعال شدن اين دانشگاه با 9 رشته در قالب سه دانشكده و 200 دانشجو را صادر کرد.



