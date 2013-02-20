به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جایزه ادب و هدایت شب گذشته اول اسفند در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، محمد سرشار رئیس حوزه هنری استان تهران در سخنانی با اشاره به هجمه فرهنگی به کشورمان در سال‌های پس از پایان دفاع مقدس گفت: همین الان اگر تعداد شبکه‌های ماهواره‌ای را بررسی کنیم، یک افزایش غیرطبیعی در تعداد آنها مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد از شدت هجمه‌های فرهنگی به کشورما نه تنها کم نشده بلکه این اتفاق با ابزار‌های تازه‌ای هم در حال رخ دادن است.

وی ادامه داد: در این شرایط طبیعتا عده‌ای درگیر جهاد فرهنگی می‌شوند و فعالان و جهادگران اقتصادی هم در زمره افرادی قرار گرفتند که باید در مرزهای تقابل با این هجمه قرار بگیرند.

سرشار با اشاره به توهین صورت گرفته در سال جاری به ساحت امام هادی (ع) گفت: مدتی قبل کم‌خردی از کم معرفتی ما سوء استفاده کرد و سنگی پرت کرد، بلکه به جایی بخورد، اما این کار او بهانه‌ای برای ما شیعیان امام هادی (ع) شد تا به خود آییم و فکر کنیم چگونه تکلیفمان را در این موضوع باید ادا کنیم.

رئیس حوزه هنری استان تهران در ادامه این جایزه را تلاش جمعی از اصحاب اقتصاد فرهنگ در تولید آثار ادبی و هنری به منظور افزایش معرفت به امام هادی (ع) نامید و گفت: پس از پایان مهلت فراخوان این جایزه 917 اثر به دبیرخانه رسید که پس از دو مرحله داوری در نهایت 125 اثر به داوری نهایی راه پیدا کرد.

در ادامه این مراسم و پس از شعرخوانی سیدعلی موسوی گرمارودی، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران به سخنرانی پرداخت.

خدمت به دین خدا شغل نیست

وی با اشاره به اینکه این جایزه یک اقدام هنری در پاسخ به یک حرکت غیرهنری است، گفت: به بهانه یک حرکت ضدفرهنگی امسال در کشور ما موجی از آفرینش‌های فرهنگی شکل گرفت. یک بی‌ادبی به ساحت امام معصوم (ع) باعث شد جمعی از اهل فرهنگ و ادب وظیفه خود رادر پیشگاه امامی که آموزگار بزرگ ادب و اختیار انسان است، نشان دهند و از این چالش فرصتی بیافرینند.

نهاوندیان در ادامه با اشاره به برخی روایات و بیانات امام هادی (ع) در کتاب تحف العقول گفت: در یکی از بیانات ایشان در این کتاب عنوان شده «ائمه و انبیاء هم در عبادات و اجتناب از معصیت به اختیار عمل می‌کنند که اگر اینگونه نبود برای آنان فضیلتی به شمار نمی‌رفت». خیلی حیف است که در دفاع از چنین فردی واکنشی نشان داده شود که نفس این کلام را نقض کند. باید مواظب باشیم واکنش ما به توهین به چنین شخصیتی جزیی از برنامه‌ریزی کنش انجام شده در این باره نباشد.

وی گفت: معرفی حقایق از این دست زبانی هنری و علمی می‌خواهد. نباید گمان کرد که این تنها وظیفه چند نفر است که کار و شغل دینی دارند. من معتقدم این موضوع بر عهده همه ماست. خدمت به دین خدا شغل نیست، وظیفه هر انسان آزاده‌ای است و این روزها هم به جای اینکه سیاسیون ما به چنین حرکت‌هایی بیفتند. به نظر من اهل فرهنگ باید پر شور به میدان آیند و الگویی برای آینده ما شوند.

اسلام را نباید خفیف و خط کشی کرد

در این مراسم آیت‌الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا در سخنانی اظهار کرد: فردی را زیارت کردم که واردات قلبیه داشت. بگذریم که الان افرادی هستند در جامعه که این دست حرف‌ها را می‌کوبند و معتقدند مکاشفه و شهود و ارادت وجود ندارد و غافلند از این که «و لا تقف ما لیس لک به علم.» (اسراء/ 36) این یعنی همیشه دروغگو بوده است، همیشه اصل و بدل را داشته‌ایم، اما بدل نباید منجر شود که ما به اصل بدبین شویم.

وی ادامه داد: واردات قلبیه را هیچ کس نمی‌داند چیست. تنها می‌توانم بگویم که آن را ناگهان به انسان می‌دهند. به قول ابن عطا سکندری، نوعا واردات الهیه وارداتی می‌شود تا مردم نتوانند آن را به خود نسبت دهند.

فاطمی‌نیا افزود: یکی از کسانی که واردات قلبیه داشت، 40 سال پیش به من گفت ائمه ما همگی یکسانند، اما حکمت خداوند در این بود که از همه آنها به یک اندازه پرده برنداشته است. چرا که اگر چهره همه آنها را کامل نشان می‌داد، بسیاری از ما گمراه می‌شدیم. اگر از امامی در زمان حیاتش کمتر پرده‌برداری شد، خداوند در جانشین او این موضوع را تکرار کرد. بعد از امام رضا هم از چهره سه امام معصوم (ع) بسیار کم پرده‌برداری شد که با ظهور امام زمان (عج) این مسئله هم جبران می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای بیان حقایق اسلام باید گوشت یک تن تلخ شود. اینگونه نیست که اسلام را فقط در ناخن کوتاه کردن بدانیم. اگر اسلام این بود امام حسین (ع) شهید نمی‌شد و امثال آقای بهجت و طباطبایی و حضرت امام (ره) تربیت نمی‌شدند. ما اسلام را بسیار حقیر کردیم و به کوچه و خیابان بردیم. حقیقت اسلام را زمانی می‌توان فهمید که تنها به این روایت از برادر علامه طباطبایی توجه کرد که می‌گفت یک روز صبح بعد از نماز دیدم که برادرم با پیامبران قبل از خود جلسه داشت. این‌ها یعنی اسلام را نباید در خط کشی‌ها خلاصه کرد.

در این مراسم همچنین از قطعه موسیقی «زائر» ساخته محمد‌رضا چراغعلی رونمایی و تقدیر شد. همچنین دو عنوان کتاب از آثار منتخب این جایزه نیز رونمایی شد.