1.1 ميليارد ريال براي احداث مراكز درماني در فاروج اهدا شد

علیرضا صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی در زمینه هایی چون اهدا زمین برای ساخت مراکز درمانی، ایجاد بخش های تخصصی و خرید تجهیزات مورد نیاز در مراکز درمانی استان، ایجاد و تجهیز مراکز درمانی و ... فعالیت می کند.

وي اظهار داشت: اين مجمع از سال 89 با هدف شناسايي و ساماندهي خيرين سلامت استان و برنامه ريزي براي جذب مشاركت هاي مردمي در زمينه هاي درماني و بهداشتي در خراسان شمالي و شهرستان هاي تابعه راه اندازي شده است.

صفاري عنوان كرد: از زمان راه اندازي اين مركز در شهرستان فاروج تاكنون بيش از يك ميليارد و 100 ميليون ريال كمك توسط خيرين اين شهرستان به منظور احداث و تجهيز مراكز درماني فاروج اهدا شده است.

وي اضافه كرد: در روستاي خرق و پرزه يك قطعه زمين به ارزش يك ميليارد ريال توسط خير سيدحسن كمال زاده به منظور ساخت بيمارستان و مركز بهداشتي اهدا شد كه با توجه به اخذ مجوزهای لازم اجرای آن به زودي آغاز مي شود.

صفاري گفت: علاوه بر اهداي اين زمين، ساخت بيمارستان و مركز درماني روستاي خرق و پرزه نيز توسط خير امين جوادي تعهد شده و همچنين تجهيز اين مراكزدرماني هم توسط خير سيدحسن كمال زاده( اهدا كننده زمين اين مراكز درماني) تعهد شده است.

وي اظهار داشت: همچنين در نجف آباد فاروج نيز يك قطعه زمين به ارزش 100 ميليون ريال توسط خير اهدا شده و در اين زمين مركز بهداشتي درماني نجف آباد احداث مي شود.

به گفته صفاري علاوه بر اين خانه بهداشت روستاي اسفيجر نيز با زيربناي 80 مترمربع با هزينه خير احداث مي شود.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی گفت: از زمان افتتاح دفتر این مجمع در استان، خیران سلامت در مجموع حدود 15 ميليارد ريال به مراکز درمانی خراسان شمالی کمک کرده‌اند.

