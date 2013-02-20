افزایش 20 درصدی بیماران کلیوی در اثر دیابت و فشار خون

محمدرضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برخی از بیماری ها عنوان صعب العلاج را دارند افزود: در این بیماری ها مشکلات به قدری حاد می شود که گاهی مسائل اجتماعی را نیز دربر می گیرد.



وی با بیان اینکه در این بیماری ها برخی از هزینه های لازم برای زندگی صرف درمان می شود، افزود: در حال حاضر با کمک های مردمی در شهرستان هایی که نیاز بود بخش دیالیز با امکانات و پرسنل را راه اندازی کردیم.



مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماارن کلیوی با یادآوری اینکه بیماران دیالیزی باید هفته ای سه بار برای دیالیز مراجعه کنند، ادامه داد: این بیماران باید در شهر خود به دستگاه دیالیز دسترسی داشته باشند تا نیاز به رفت و آمد و مسافرت نباشد.



طهماسبی افزود: چیزی که اکنون نگران کننده است افزایش 20 درصدی بیماران کلیوی در اثر ابتلای این بیماران به دیابت و فشار خون است که باید مورد توجه قرار گیرد و بسیار جدی تلقی شود.



طهماسبی گفت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی برای اولین بار در کشور مجتمعی را در سال 90 در استان تحت عنوان مجتمع آموزشی و پیشگیری کلنگ زنی کرد که در تیر ماه سال 91 کار ساخت ان آغاز شده است که امید داریم با کمک خیرین و مسئولان هرچه سریعتر کار ساخت آن به پایان برسد.



وی میزان پیشرفت فیزیکی این مجتمع را 60 درصد عنوان کرد و ادامه داد: در این مرکز سعی داریم برای همه بیماران خاص خدمات ارائه دهیم.