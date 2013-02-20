اقتصاد سالم مهم ترین شاخصه جامعه سالم است

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا صدیقی صبح امروز چهارشنبه در دیدار با تعدادی از سرمایه گذاران گفت:شهرستان اهر توانمندی های بی نظیری برای سرمایه گذاری دارد و خوشبختانه در چند سال گذشته سرمایه گذاری های با ارزشی در این منطقه شده است.

وی افزود: سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در یک محیط نیاز به امنیت لازم دارند که در این شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط امنیت لازم برای سرمایه گذاری ایجاد شده است.

صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت اقتصاد سالم در یک جامعه افزود: یک جامعه سالم برای اینکه به پیشرفت و توسعه دست یابد باید از تجربیات دیگر جوامع و ظرفیت نخبگان خود استفاده کند تا در کمترین زمان ممکن به اهداف خود دست یابد.

فرماندار شهرستان اهر گفت: استفاده از تجربیات دیگر جوامع در راستای افزایش تولید داخلی اثرات مثبتی در جامعه دارد که از مهم ترین آن ها می توان به افزایش ایجاد اشتغال در جامعه اشاره کرد.

صدیقی خطاب به سرمایه گذاران افزود: انتظار داریم که شما سرمایه گذاران با سرمایه گذاری های مفید خود باعث افزایش اشتغال در کشور و به تبع آن رشد و پیشرفت ایران اسلامی باشید.

وی همچنین ضمن بیان اینکه این شهرستان مشکلات زیادی دارد که از مهم ترین آن ها می توان به تأمین روشنایی ورودی جاده اهر – تبریز، احداث كمربندی شرق، اتمام پل وجنی، تأمین روشنایی شهرك شیخ شهاب الدین اهری، تأمین زمین دانشكده پرستاری و مامایی، احداث پل بر روی رودخانه روستای قره قیه شكرلو ، كمك به شتاب بخشی در احداث واحدهای مسكونی مهر و هم چنین اتمام بزرگراه اهر - تبریز به عنوان مهم ترین دغدغه مسئولان استانی و کشوری اشاره کرد.