به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ذوالفقاری سه شنبه شب در نشست تخصصی راهنمایان گردشگری و اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در عرصه مطالعات مردم شناسی و باستان شناسی طی 2 اخیر، کارنامه قابل قبولی نداشتیم، افزود: فعال شدن این حوزه 8 تا 9 تپه باستانی در مناطق مختلف استان را نمایان می کند.

وی تپه های تاریخی از جمله حسنلوو قلعه بسطام را کانون های بالقوه میراث فرهنگی آذربایجان غربی دانست و اظهار داشت: برای تحرک و پویایی باستان شناسی استان کانون باستان شناسی راه اندازی و امیدواریم شاهد حرکتی پرشور در این زمینه باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اعلام اینکه با احداث سدها هم اکنون خطر به زیر آب رفتن، برخی تپه های تاریخی و باستانی استان را تهدید می کند، عنوان کرد: برای جلوگیری از این موضوع رایزنی های لازم با آب منطقه ای انجام شده است.

ذوالفقاری تپه های ربط و قالقاچی، قلعه بسطام را خوراک مطالعات باستان شناسی منطقه و بروز رسانی اطلاعات تاریخی و باستانی این منطقه دانست و یادآور شد: متاسفانه مرمت و نگهداری آثار تاریخی نیز به تناسب محدودیتهای بودجه ای با روند تاخیری مواجه هستند.

وی میزبانی ششمین جشنواره راهنمایان گردشگری را یک راست آزمایی برای سیاستهای حوزه گردشگری و میراث فرهنگی آذربایجان غربی دانست و گفت: ما نیازمند ایجاد زیرساختهای فکری و فرهنگی برای بهره مندی از ظرفیتهای خدادای هستیم.

وی ضمن انتقاد از اینکه آذربایجان غربی با همه غنای فرهنگی و تاریخی خود قواره و تراز واقعی خود را در عرصه گردشگری پیدا نکرده، گفت: اصحاب رسانه بعنوان نسل چاره ساز باید این نهاد را در ایجاد ظرفیتها و سرفصلهای جدید در این صنعت سودآور کمک کنند.

اثر مخرب تر آلاینده های کشاورزی بر گردشگری

مدیر عامل مجتمع گردشگری باری ارومیه اثر آلاینده ها و سموم کشاورزی بر گردشگری را مخربتر از سایر عوامل اعلام کرد.

کیامرز کیهان فر نیز در این نشست با بیان اینکه متاسفانه با توجه به بالا بودن میزان استفاده از سموم کشاورزی و آلایندگی آنها هم صنعت کشاورزی و هم گردشگری در معرض تهدید جدی قرار گرفته اند، افزود: زباله به نسبت اثر تخریب کمتری به حوزه گردشگری دارند.

وی با بیان اینکه به عنوان مثال دریاچه ارومیه به صورت طبیعی خشک و تخریب نشده بلکه ما با رفتارهای غیر مسئولانه و غیر کارشناسی شده باعث ایجاد این وضعیت برای این زیست بوم با ارزش شده ایم، ادامه داد: باید از اجرای طرحهای غیر کارشناسی و هیجانی مقطعی بپرهیزیم.

کیهان مهر ضمن تاکید بر اینکه راهنمایان گردشگری نیز باید روزانه به صورت کار اجرایی با مردم برای آشنایی با فرهنگ های مختلف و ارزش های طبیعی و تاریخی مناطق ارتباط داشته باشند، ادامه داد: آذربایجان غربی یکی از زیبا ترین مناطق کشور به معرفی بیشتر نیاز دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای ایجاد مجتمع گردشگری باری در جوار دریاچه ارومیه بالغ بر 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده، اکنون با توجه به خشکی آب دریاچه احساس شکست نمی کنید، گفت: برای استفاده از ظرفیتهای که در نتیجه خشکی دریاچه ارومیه ایجاد شده برنامه ریزی شده و از جذابیتهای فصلی این پدیده در این مجتمع استفاده می شود.

وی شاهکار وهنر گردشگری را پویایی و وجود دیناسیم درونی در این صنعت اعلام کرد و گفت: به هر روی اگر عشق در انجام کاری از بین برود نتیجه ای حاصل نخواهد شد.

جشنواره بین المللی تورگردانان ایران با حضور 700 نفر از تورگردانان داخلی و خارجی در ارومیه از 30 بهمن تا 2 اسفندماه سالجاری برگزار می شود.

آشنایی با جاذبه های گردشگری، فرهنگی، معنوی و چشم اندازهای طبیعی آذربایجان غربی، آشنایی تورگردانان و انتقال تجربیات و آموزش ضمن خدمت برای راهنمایان گردشگری از اهداف برگزاری این همایش سه روزه است.