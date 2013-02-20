فارس آماده پذیرش روزانه 700 هزار گردشگری نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی سه شنبه شب در حاشیه برگزاری هفتمین جلسه کارگروه گردشگری استان فارس در جمع خبرنگاران، گفت: آمادگی کامل برای پذیرایی از میهمانان نوروزی استان را داریم و در این راستا تمامی امکانات و تجهیزات نیز مهیا است.

وی تصریح کرد: در بخش حمل و نقل نیز توان جابجایی روزانه یک میلیون و 500 هزار نفر گردشگر را داریم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس با اشاره به اینکه میانگین اقامت میهمانان نوروزی در استان افزایش داشته، گفت: در سال گذشته میانگین اقامت میهمانان نوروزی در استان 2.2 شب بود اما امروز به 2.8 شب رسیده است.

افزایش نرخ بلیط مکانهای گردشگری فارس

فعالی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه افزایش نرخ بلیط های ورودی به اماکن گردشگری، گفت: افزایش نرخ بلیط های اماکن تاریخی و گردشگری استان از روز گذشته در دستور کار قرار گرفته و در این راستا سه سطح با نرخ یک هزار تومان، یک هزار و 500 تومان و دو هزار تومان برای ایرانیان و 15 هزار تومان و 20 هزار تومان برای میهمانان خارجی در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص تخصیص پول فروش بلیط به استان نیز افزود: حدود 60 تا 70 درصد رقم فروش بلیط اماکن گردشگری و تاریخی استان به فارس تعلق دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس تاکید کرد: در ایام تعطیلات نوروز حافظیه 24 ساعته است و در تلاشیم که دیگر اماکن گردشگری و تاریخی استان نیز ساعات بیشتری را فعال باشند.

فعالی با اشاره به اینکه در تمامی اماکن تاریخی و گردشگری نمایشگاه صنایع دستی استان نیز راه اندزای می شود تاکید کرد: 29 شهرستان 29 نمایشگاه راه اندازی می شود و همچنین جشنواره صدای عشایری استان نیز برگزار خواهد شد.