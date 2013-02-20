به گزارش خبرنگار مهر، در حساس‌ترین مسابقه این هفته که تا حدود زیادی تکلیف قهرمانی این فصل را مشخص می‎کند، تیم‌های همنام ثامن الحجج مشهد و سبزوار رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت. ثامن الحجج مشهد در شرایطی میزبان این دیدار حساس است که بازی رفت را با نتیجه 25 بر 24 به حریف خود واگذار کرده بود. با توجه به شرایط کنونی جدول یک نتیجه مساوی هم می‌تواند شاگردان علیرضا حبیبی در تیم ثامن الحجج مشهد را به سمت قهرمانی سوق دهد. البته شکست در این مسابقه برای نماینده مشهد، مبارزه در صدر جدول برای رسیدن به عنوان قهرمانی را بیش از پیش حساس می‌کند.

در سایر رقابت‌های این هفته شهرداری تبریز میزبان فولاد مبارکه اصفهان، مدافع عنوان قهرمانی است. فولادی‌ها در دو بازی اخیر خود مقابل تیم‌های ثامن الحجج مشهد و سبزوار بازی را واگذار کرده‌اند. طلایی‌پوشان اصفهان که از شانس بسیاری کمی برای قهرمانی برخوردار هستند برای اعاده حیثیت و کسب رتبه‌ای درخور مقابل شهرداری تبریز صف آرایی خواهند کرد.

در دیگر دیدارهای فردا کاسپین قزوین و صنعت مس کرمان به مصاف هم می‌روند و نیروی زمینی تهران میزبان ستاره فروغ کویر کرمان خواهد بود. هم اکنون در جدول رده‌بندی تیم‌های ثامن الحجج مشهد، ثامن الحجج سبزوار و فولاد مبارکه اصفهان به ترتیب با 26، 24 و 22 امتیاز در رده های اول تا سوم قرار دارند.

برنامه هفته هفدهم لیگ برتر مردان به شرح زیر است :

* ثامن الحجج مشهد - ثامن الحجج سبزوار

* شهرداری تبریز - فولاد مبارکه اصفهان

* کاسپین قزوین - صنعت مس کرمان

* نیروی زمینی تهران - ستاره فروغ کویر کرمان