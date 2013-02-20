زیرساخت ها برای توسعه ورزش اسب سواری در کردستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران شامگاه سه شنبه در مجمع انتخابات هیئت اسب سواری استان کردستان اظهار داشت: استان کردستان به لحاظ جغرافیایی می تواند در بحث استقامت در رشته سوارکاری توانمند ظاهر شود و این امر نیازمند برنامه ریزی مناسب و ایجاد زیرساخت های لازم است.

وی با اشاره به اینکه استان کردستان دارای ورزشکاران و موقعیت متناسب این رشته ورزشی است، بیان کرد: نیاز است با فرهنگ سازی مناسب مسئولان و مردم را با این رشته ورزشی مفرح آشنا کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان افزود: دوری از مشکلات حاشیه ای، ارائه برنامه های متناسب با ورزش استان، جذب اسپانسرهای توانمند و ارتقاء سطح علمی ورزشکاران، داوران و مربیان می تواند موجب توسعه و ارتقاء این رشته ورزشی جذاب در استان شود.

تیشه گران بیان کرد: انتظار می رود فدراسیون سوارکاری کشور در بحث حمایت های مالی و برگزاری اردوهای ورزشی حامی ورزش استان کردستان باشد.

وی ادامه داد: باید هدف کلی بسترسازی، تقویت و ارتقاء توانمندی های کمی و کیفی ورزش اسب سواری در استان کردستان باشد که رسیدن به این مهم نیازمند برنامه ریزی است.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان گفت: تعامل و تساهل روابط انسانی، جذب منابع به خصوص منابع انسانی، ایجاد پایداری، ثبات درمنابع و حضور در رده های ملی باید یک از اولویت های کاری این اداره کل باشد.

وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی اسب سواری استان کردستان نبود زیرساخت های مناسب است، بیان کرد: تلاش در راستای هموارسازی شرایط و ایجاد بسترهای ویژه برای این رشته ای دینی و تاریخی یکی دیگر از اولویت های کاری این اداره کل است.

تیشه گران در پایان یادآور شد: در حال حاضر 16 مکان اسب سواری در استان کردستان وجود دارد که باید با فرهنگ سازی مناسب زمینه را برای رشد و توسعه این رشته ورزشی و باشگاه ها فراهم سازیم.