فعالیت نخستين خانه ادبيات كودك و نوجوان استان همدان آغاز شد

تيمور آقامحمدي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال برپايي موفق نشست‏‌هاي ماهانه شب ادبيات كودك و نوجوان همدان حضور فعالان و علاقمندان اين عرصه و نياز استان همدان به انجام فعاليت‏‌هاي تخصصي در اين زمينه، حوزه هنري استان همدان نسبت به راه‏ اندازي خانه ادبيات كودك و نوجوان استان همدان اقدام کرد.

وی گفت: اين خانه با هدف شناسايي استعدادهاي جوان عرصه ادبيات كودك و نوجوان و تأكيد ويژه بر توليد، تمركز برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ادبي استان همدان فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی گفت: این خانه با برنامه‌هايي همچون شب ادبيات كودك و نوجوان، تشكيل كارگروه توليد براي توليد كتاب، نشريه، آلبوم كودكانه، كتاب الكترونيكي، دعوت از استادان مطرح براي برپايي كارگاه‌هاي تخصصي، ساماندهي فعالان ادبي و برنامه هاي ديگر آغاز به كار كرده است.

تيمور آقامحمدي افزود: نشست‌‏هاي ماهانه شب ادبيات كودك و نوجوان يکشنبه‏‌هاي آخر هر ماه با حضور فعالان و علاقمندان اين رشته و در محل حوزه هنري استان برگزار مي‏ شود.

وی گفت: توليد كتاب شعر "احترام گل‏ها" يكي از خروجي‏ هاي اين نشست‏ ها است و اين برنامه زیر نظر خانه ادبيات كودك و نوجوان همچنان ادامه خواهد داشت.

وي اضافه كرد: تهيه و نشر آلبوم موسيقي "مهتاب لالا" شامل قصه‌ها و ترانه‌هاي كودكانه، كتاب داستان "بابك پسر ايراني" و پرونده ويژه ادبيات كودك و نوجوان در فصل‌نامه تخصصي ادبيات "پرنيان" از ديگر فعاليت‏هاي حوزه هنري استان همدان براي كودكان بوده است.

آقامحمدي اظهار داشت: خانه ادبيات كودك و نوجوان زيرمجموعه واحد آفرينش‌هاي ادبي حوزه هنري استان همدان و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي استاني و كشوري فعاليت خواهد داشت.