فعالیت نخستين خانه ادبيات كودك و نوجوان استان همدان آغاز شد

تيمور آقامحمدي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال برپايي موفق نشستهاي ماهانه شب ادبيات كودك و نوجوان همدان حضور فعالان و علاقمندان اين عرصه و نياز استان همدان به انجام فعاليتهاي تخصصي در اين زمينه، حوزه هنري استان همدان نسبت به راه اندازي خانه ادبيات كودك و نوجوان استان همدان اقدام کرد.
وی گفت: اين خانه با هدف شناسايي استعدادهاي جوان عرصه ادبيات كودك و نوجوان و تأكيد ويژه بر توليد، تمركز برنامهها و فعاليتهاي ادبي استان همدان فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی گفت: این خانه با برنامههايي همچون شب ادبيات كودك و نوجوان، تشكيل كارگروه توليد براي توليد كتاب، نشريه، آلبوم كودكانه، كتاب الكترونيكي، دعوت از استادان مطرح براي برپايي كارگاههاي تخصصي، ساماندهي فعالان ادبي و برنامه هاي ديگر آغاز به كار كرده است.
تيمور آقامحمدي افزود: نشستهاي ماهانه شب ادبيات كودك و نوجوان يکشنبههاي آخر هر ماه با حضور فعالان و علاقمندان اين رشته و در محل حوزه هنري استان برگزار مي شود.
وی گفت: توليد كتاب شعر "احترام گلها" يكي از خروجي هاي اين نشست ها است و اين برنامه زیر نظر خانه ادبيات كودك و نوجوان همچنان ادامه خواهد داشت.
وي اضافه كرد: تهيه و نشر آلبوم موسيقي "مهتاب لالا" شامل قصهها و ترانههاي كودكانه، كتاب داستان "بابك پسر ايراني" و پرونده ويژه ادبيات كودك و نوجوان در فصلنامه تخصصي ادبيات "پرنيان" از ديگر فعاليتهاي حوزه هنري استان همدان براي كودكان بوده است.
آقامحمدي اظهار داشت: خانه ادبيات كودك و نوجوان زيرمجموعه واحد آفرينشهاي ادبي حوزه هنري استان همدان و با بهرهگيري از ظرفيتهاي استاني و كشوري فعاليت خواهد داشت.
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