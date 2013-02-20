شهرستان دره شهر مستعد کشت گل نرگس است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی صبح چهارشنبه در بازدید از مزارع کشت گل نرگس در شهرستان دره شهر اظهار داشت: شهرستان دره شهر به دلیل تنوع آب وهوایی، خاک حاصل خیز وعرصه های منابع طبیعی قابل توجه ازمناطق مستعد استان برای پرورش گل نرگس است.

وی افزود: حدود 100 هکتار از اراضی این شهرستان از سال ها پیش محل رویش گل های نرگس به صورت خود رو بوده است.

وی عنوان کرد: از این میزان سطح زیر کشت 10میلیون شاخه گل نرگس به ارزش اقتصادی 7میلیارد ریال برداشت می شود.

احمدی اظهار داشت: برداشت گل نرگس در شهرستان دره شهر هم در اراضی کشاورزی و هم درارضی منابع طبیعی از حدود یک هفته گذشته آغاز شده است باتوجه به شرایط مکانی اراضی زیر کشت تا 15اسفند ماه ادامه دارد

وی اظهار داشت: در مجموع از این 100هکتار زیر کشت می تواند حدود 700میلیون تومان درآمد اقتصادی از عرصه های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی داشته باشدکه در مقایسه باکشت دیم کم بازده می تواند تا10 برابر ارزش اقتصادی بالاتر داشته باشد.

