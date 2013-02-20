آزادسازی حریم بلندترین برج آجری جهان انجام شد

نورالله نوراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا، ساختمان یکسری از ادارات در محوطه برج قرار داشت که باهمکاری مدیران، محوطه برج اکنون آزادسازی شده است.

وی اظهار داشت: یکی از مسالی که بطور جد پیگیر آن هستیم تا محقق شود انجام تعهد اتی است که در زمینه آزادسازی حریم برج وجود دارد و باید انجام شود.

وی عنوان کرد: سهم بری شهرستان نسبت به واگذاریهای که برای آزادسازی حریم برج انجام داده است باشد مشخص شود.

نوراللهی تکمیل مسیر کربندی را از دیگر دغدغه ها بیان کرد و گفت: کار آزادسازی مسیر انجام شده و منتظر تامین اعتبار هستیم.

فرماندار گنبدکاووس گفت: راه و شهرسازی باید در این بخش تامین اعتبار کند و ما نیز تاکید داریم که طرح کمربندی بطور جد پیگیری شود.

وی یادآورشد: ما مصر هستیم که بحث کمربندی شهر انجام شود و از مئسولان می خواهیم در این زمینه همکاری لازم داشته باشند.

گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.