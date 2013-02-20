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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

نوراللهی در گفتگو با مهر:

آزادسازی حریم بلندترین برج آجری جهان انجام شد

آزادسازی حریم بلندترین برج آجری جهان انجام شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس گفت: بحث آزاد سازی حریم بلندترین برج آجری جهان در شهرستان به پایان رسیده است.

نورالله نوراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا، ساختمان یکسری از ادارات در محوطه برج قرار داشت که باهمکاری مدیران، محوطه برج اکنون آزادسازی شده است.

وی اظهار داشت: یکی از مسالی که بطور جد پیگیر آن هستیم تا محقق شود انجام تعهد اتی است که در زمینه آزادسازی حریم برج وجود دارد و باید انجام شود.
 
وی عنوان کرد: سهم بری شهرستان نسبت به واگذاریهای که برای آزادسازی حریم برج انجام داده است باشد مشخص شود.
 
نوراللهی تکمیل مسیر کربندی را از دیگر دغدغه ها بیان کرد و گفت: کار آزادسازی مسیر انجام شده و منتظر تامین اعتبار هستیم.
 
فرماندار گنبدکاووس گفت: راه و شهرسازی باید در این بخش تامین اعتبار کند و ما نیز تاکید داریم که طرح کمربندی بطور جد پیگیری شود.
 
وی یادآورشد: ما مصر هستیم که بحث کمربندی شهر انجام شود و از مئسولان می خواهیم در این زمینه همکاری لازم داشته باشند.
 
گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.    
کد مطلب 2002279

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