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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

جزینی در گفتگو با مهر:

مهمترین سلاح ما انگیزه بالای بچه‌هاست/ هر چه داریم رو می‌کنیم

مهمترین سلاح ما انگیزه بالای بچه‌هاست/ هر چه داریم رو می‌کنیم

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران بعد از پیروزی بر تیم مجارستان و راهیابی به فینال جام‌جهانی گفت: مهمترین توانمندی و سلاح ما روحیه و انگیزه بالای فرنگی کاران است که هر ناممکنی را ممکن می‌سازد.

رسول جزینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: از تمامی کشتی های ملی پوشان راضی هستم. آنان توانستند با تکیه بر غیرت و تعصب همیشگی خود در چهار دیدار قبلی مقابل ترکیه، قزاقستان، آذربایجان و مجارستان پیروز میدان باشم. ملی پوشان ما برای چندمین بار ثابت کردند در هر شرایطی قادر به کسب نتیجه و پیروزی هستند و به هیچ عنوان اسیر مسائل و اظهارنظرهای حاشیه ای نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: سخت ترین دیدار ما عصر امروز برابر تیم روسیه است و باید با تمام توان بجنگیم تا برای چهارمین بار پیاپی جام قهرمانی را در خانه نگهداریم. دیدار سخت و حساسی است، اما من به تمامی ملی پوشان ایمان دارم و با بهترین ترکیب ممکن آنها را به میدان می فرستم.

جزینی در ادامه افزود: خوشبختانه هیچ مشکل خاصی متوجه تیم نیست و ما بعد از پیروزی بر مجارستان به خانه کشتی برمی گردیم تا پس از یک ریکاوری و آماده سازی مجدد ملی پوشان را از هر نظر مهیای دیدار سخت و حساس فینال برابر روسیه کنیم.

وی در خاتمه در خصوص ترکیب عصر امروز تیم ایران خاطر نشان کرد: هنوز ترکیب دیدار فینال نهایی و مشخص نشده، اما آنچه مسلم است با توجه به نفرات سرشناس و توانمند روسیه باید از بهترین نفراتمان در آخرین دیدار بهره ببریم.

کد مطلب 2002285

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