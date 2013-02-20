همدان قهرمان مسابقات رزم کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم همدان در مسابقات رزم ایران با كسب 13 نشان طلا، 9 مدال نقره و هفت نشان برنز و 157 امتیاز مقام اول تیمی را به خود اختصاص داد.

تیم رزم ایران همدان متشكل از 33 ورزشكار در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با مربیگری علی اكبر زنگنه و سرپرستی سعید صباغی به این مقام دست یافت.

مسابقات رزم ایران قهرمانی كشور با شركت 18 تیم از استان های مختلف به مدت سه روز برگزار شد.

در نتایج انفرادی رده سنی بزرگسالان نیز سید حسین خاكی، فریدون قلی خانی و سعید صباغی نشان طلا،حسین زنگنه نشان نقره، هوتن سهرابی عدل، محمد بختیاری نجات و هومن سهرابی عدل نشان برنز را به خود اختصاص دادند.

همچنین در رده سنی جوانان امیر گرجی، حجت الله صناعتی نعیم، محمود بیگدلی و محمد رضا مرادی سما مدال طلا، حسین صادقی، سید محمود موسوی و حسین محمدی نشان نقره و ابوالفضل خوش طلب نیا و شاهین حصار خانی مدال برنز را كسب كردند.

در رده سنی نوجوانان هم محمد مهدی بیگلری، احسان امزاجردی، علی چهاردولی و كیبد مقصود به مدال طلا رسیدند و محمد امین بیاتیان و محمد رسول تركمانی نشان نقره را كسب كردند و محمد مرشدی نیز به مدال برنز دست یافت.

در رده سنی نونهالان محمد حسین سلیمانی و حسین حسنی بهروز نشان طلا و امیرحسین افشاری، ابوالفضل مهربانی و محمد رضایی سرشت نشان نقره برای همدان به ارمغان آوردند.

تیم همدان بر سكوی مسابقات فوتسال ناشنوایان كشور ایستاد

تیم همدان در جایگاه سوم پانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی ناشنوایان كشور ایستاد.

براساس این گزارش، به مناسبت گرامیداشت دهه فجر، پانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی ناشنوایان كشور زیر نظر انجمن فوتسال فدراسیون و با همكاری سازمان بهزیستی برگزار شد.

تیم همدان در مرحله گروهی با شكست تیم های تهران، اردبیل و زاهدان از گروه خود صعود كرد و در مرحله حذفی در برابر تیم های اردبیل و قزوین به پیروزی رسید و با قبول شكست مقابل گیلان به مرحله رده بندی راه یافت.

در مرحله رده بندی این رقابت ها نیز تیم همدان چهار بر یك تیم خوزستان را مغلوب كرد و در جایگاه سوم جدول این رقابتها قرار گرفت.

این رقابتها با حضور 24 تیم از 25 بهمن ماه گذشته درمازندران آغاز شده بود.



