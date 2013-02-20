مخالفت نمایندگان با فوریت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که به امضای 50 نفر از نمایندگان رسیده بود، با 97 رأی موافق، 83 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان نرسید.

طراحان این طرح در بیان دلایل توجیهی ارائه آن عنوان کردند با توجه به ضرورت سالم سازی عرصه های اقتصادی کشور از جرایم اقتصادی و جلوگیری از وارد آمدن پیامدهای ناگوار و بعضا جبران ناپذیر آن در جامعه و نیاز به هماهنگی موثر همه نهادهای متولی مبارزه با این جرایم چه در حوزه پیشگیری و چه برخورد کیفری ، شناسایی و اولویت بندی حوزه های آسیب پذیر اقتصادی ، تخصیص بهینه منابع و برنامه ریزی کارآمد و اثربخش برای مصون سازی آنها در برابر تهدیدهای ناشی از این جرایم ، همچنین برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادی این طرح ارائه شده است.

مخالفان این طرح تاکید داشتند، دستگاه های نظارتی موجود در کشور برای مبارزه با فساد کافی هستند و نیازی به ایجاد سازمانی جدید نیست . این طرح به صورت عادی در نوبت بررسی مجلس قرار می گیرد.