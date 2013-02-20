كمك به هيئت فوتبال در اولويت است/ نصب چمن مصنوعي در ورزشگاه تختي مشهد

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اكبر هاشمي جواهري صبح چهارشنبه با حضور در هيئت فوتبال استان با تاكيد بر همكاري و درك متقابل تمامي اهالي ورزش در شرايط دشوار مالي كنوني كشور اظهار كرد: با گذر از اين برهه زماني و بهتر شدن شرايط، كمك به هيئت فوتبال در اولويت خواهد بود و در اولين فرصت به خاطر مطالبه و اقبالي كه مردم نسبت به فوتبال دارند تمام تلاش خود را در اين امر خواهيم كرد.

مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي ضمن خوب توصيف كردن عملكرد تيم فوتبال سياه جامگان و فوتسال فرش آرا در رقابت هاي امسال و كم حاشيه دانستن حضور اين فصل تیم فوتبال ابومسلم در ليگ دسته يك كشور افزود: ايجاد رشته دانشگاهي مربيگري پايه فوتبال و همچنين بينش و ديدگاه متفاوت مديريت جديد فوتبال استان اتفاقات خوبي است كه در اين ورزش افتاده است.

هاشمي جواهري با بيان اينكه ما در قبال تك تك مردم و هواداراني كه به فوتبال عشق مي ورزند وظيفه داريم كه به فوتبال كمك كنيم بيان كرد: انصافا هيئت فوتبال استان از ابتداي فعاليت مسئولين جديدش در همه زمینه ها روند رو به جلويي را دنبال كرده است كه اين حاصل تلاش مجموعه ای از افراد فرهنگي بوده كه با احساس دين و وظيفه و با عشق پا به اين عرصه گذاشته اند.

وي با اشاره به نصب چمن مصنوعي استاديوم تختي مشهد اظهار كرد: اين اتفاق زمينه و بستر خوبي آماده كرده است و با مساعدت ها و جديت شهرداري مشهد قرار است مجموعه تختي به عنوان يك پروژه شهري ديده شود كه با تحقق اين مهم شرايط متفاوتي را از اين ورزشگاه خواهيم ديد.

مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي با اشاره به مديريت و درايتي كه تاكنون در خصوص وضعيت مالكيت باشگاه ابومسلم انجام شده است ابراز اميدواري كرد: با پيگيري هايي كه در اين خصوص مي شود مسايل مالكيتي اين باشگاه نيز حل شود.

در ادامه، عباس چمنيان، رئيس هيئت فوتبال خراسان رضوي با بيان اينكه اينگونه حضورها و بازديدها را به فال نيك مي گيريم اظهار كرد: ضمن اينكه در گذشته زحمات زيادي در هيئت فوتبال كشيده شده بود اما با توجه به نارضايتي هایي كه از وضعيت فوتبال استان وجود داشت نياز به يك اتفاق احساس مي شد.

رئيس هيئت فوتبال خراسان رضوي افزود: در اين مدت با بهره گيري از افراد تحصيل كرده و تلاشگران فرهنگي علاقه مند به فوتبال كه به دلايلي سال ها پا در هيئت نگذاشته بودند در سيستمي جديد سعي در حل معضلات فرهنگي فوتبال داشته ايم.

چمنیان با اشاره به ايجاد ساختمان جديد هيئت به عنوان بخشی از هويت فوتبال استان گفت: پرداخت بدهي هاي سال هاي گذشته و تنگناهاي مالي فعلي مانع از حرکت رو به جلوی هيئت نشده است اما با بر طرف شدن این معضل سرعت این حرکت رو به جلو افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: تغييرات مثبت به وجود آمده در هيئت، حاصل در ميان گذاشتن اعتبار تك تك حدود 40 نفر تلاشگري است كه با دل و جان بدون دريافت تعهداتي كه در قبالشان داشتيم باعث ايجاد وضعيت خوب كنوني شده اند.

رئيس هيئت فوتبال خراسان رضوي با اشاره به در اختيار نداشتن سالن براي انجام فعاليت هاي كميته فوتسال هيئت فوتبال استان و سختي هاي تامين سالن تمرين براي تيم فوتسال ليگ برتری بانوان استان اظهار كرد: بايد باور كنيم اگر چرخ رشته فوتبال بچرخد، چرخ اصلي ورزش استان چرخيده است.

چمنيان با اشاره به درگير بودن حدود 78 نفر در اجرا و برگزاري يك مسابقه فوتبال ليگي و عدم پرداخت هزينه هاي برگزاري مسابقات توسط تيم ابومسلم بيان كرد: قطعا برگزار كنندگان مسابقه زن و بچه دارند و بايد حق الزحمه اين عوامل پرداخت شود.

وي با بيان اينكه آمده ايم كه خدمت كنيم اما نبايد اين عمل در قبال فنا شدنمان باشد افزود: براي هرچه موثرتر بودن تلاش هاي مجموعه هيئت فوتبال زيرساخت هايي لازم است كه حمايت همه جانبه اداره كل ورزش و جوانان استان را مي طلبد.