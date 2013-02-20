کميته استاني تحول بنيادين آموزش و پرورش در همدان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: كميته استاني تحول بنيادين آموزش و پرورش با حضور كارگروه ها براي برنامه ريزي اجراي سند تحول اموزش و پرورش در سالتحصيلي 93-92 تشكيل شد .

عباس حسنی محتشم گفت: با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در ارتباط با اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش باید كارگروه هاي تخصصي نسبت به تمهيد مقدمات در خصوص اجراي این سند اقدامات لازم را انجام دهند.

حسني محتشم عنوان کرد: تحقق ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگي، اجتماعي و علمي است و عرصه تعليم و تربيت از مهمترين زيرساخت هاي تعالي پيشرفت همه جانبه كشور است.

لازم به ذكر است معاون آموزش ابتدايي استان به عنوان دبير ستاد تحول بنيادين آموزش و پرورش استان همدان معرفي شد.

جذب بيسوادان مطلق از اولويت هاي سواد آموزي همدان است

معاون سوادآموزي آموزش و پرورش همدان گفت: جذب بيسوادان مطلق از اولويت هاي سواد آموزي اين استان در سال آينده است.

رضا ميرزايي نكو در جمع مسئولان سوادآموزي استان همدان افزود: جذب بيسوادان براي دوره تحكيم و انتقال از اولويت هاي بعدي نهضت سواد آموزي همدان در سال 92 است.

وي اظهار داشت: به دليل بالاتر بودن آمار بيسوادي در گروه مردان جذب در اين افراد با اهميت تر است.

ميرزايي نكو اضافه كرد: نهضت سوادآموزي در تكليفي كه بر آن واگذار شده همواره پيرو فرامين امام راحل و فرمايشات مقام معظم رهبري بوده است.

وي هدف از برگزاري اين نشست را بررسي راهكارهاي انگيزشي در خصوص استقبال نهادهاي دولتي و غيردولتي مديران و همكاران فرهنگي دانست.

وي از مسئولان نهضت سواد آموزي خواست در خصوص چگونگي استقبال افراد حقيقي و حقوقي و دستگاهها و نهادهاي مختلف در بحث سوادآموزي راهكارهاي عملي و اجرايي را ارائه دهند.

ثبت نام پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي در همدان آغاز شد

رئیساداره روابط عمومي آموزش و پرورش استان همدان اعلام كرد: ثبت نام پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي آغاز شد.

شكراله كياني عنوان كرد: دانش آموزان دوره متوسطه و راهنمائي با مراجعه به مديران مدارس و دبيرجشنواره خوارزمي ادارات باید نسبت به دريافت وتكميل فرم هاي جشنواره اقدام کنند.

وي مهلت ثبت نام پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي را تا نوزدهم فرودرین ماه سال آینده اعلام كرد و افزود: راهنماي ثبت نام و فرم هاي ثبت نام در جشنواره خوارزمي از طريق پورتال وزارت آموزش وپرورش قسمت سايت هاي مرتبط سايت جشنواره جوان خوارزمي قابل دريافت ودر دسترس مي باشد.

وي عنوان كرد: برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي از مزاياي ورود بدون كنكور به دانشگاه، استخدام، تخفیف در خدمت سربازي و پاداش مالي وعضويت در بنيادملي نخبگان برخوردار خواهند شد.