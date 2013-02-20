تندیس راهنمایان گردشگری ایران به ارومیه تحویل داده شد

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان خوزستان(تاریانا) در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: جشن راهنمایان گردشگری ایران هر ساله به مناسبت 21 فوریه روز جهانی راهنمایان گردشگری در یکی از استانهای کشور برگزار می شود.





مجتبی گسهتونی با اشاره به اینکه ششمین دوره این جشن روزهای سه شنبه و چهارشنبه در شهرستان ارومیه و با شرکت 650 راهنما از سراسر کشور در حال برگزاری است، عنوان کرد: پیش از این، این جشن به ترتیب در تهران، یزد، تبریز، رامسر و اهواز برگزار شده بود که به گواه همه شرکت کنندگان جشن خوزستان که سال قبل برگزار شد، یکی از بهترین جشن ها بوده است.





وی افزود: امسال 25 نفر از استان خوزستان در این جشن شرکت کردند و در نهایت تندیس جشن راهنمایان گردشگری ایران که به علت میزبانی، یک سال گذشته به صورت امانت در اختیار استان خوزستان بوده است توسط ژاله کاظم زاده از خوزستان به نفیسه آذرسینا از ارومیه تحویل داده شد تا در یک سال آینده این تندیس در اختیار راهنمایان گردشگری ارومیه قرار بگیرد.





این فعال گردشگری خوزستان با اشاره به اینکه این جشن توسط انجمن های صنفی گردشگری کشور برنامه ریزی و اجرا می شود، عنوان کرد: مسئولان آدربایجان غربی همکاری مناسبی برای برگزاری هرچه بهتر این جشن داشته اند.





گهستونی همچنین عنوان کرد: راهنماین گردشگری خوزستان هر ساله حضوری فعال در این جشن ها دارند و به صورت مذاکرات رودر رو و برپایی نمایشگاه توانمندیهای استان خوزستان در بخش گردشگری و میراث فرهنگی را به اطلاع سایر راهنمایان می رساند که امسال نیز در ارومیه علاوه بر انجام مذاکرات مختلف برای توسعه همکاری ها، غرفه در نمایشگاه جنبی این جشن از سوی خوزستان برپا و در آن با انواع بروشور، فیلم و نقشه مناطق گردشگری استان به اطلاع شرکت کنندگان رسید.





وی تصریح کرد: همچنین در این جشن، فیلم معرفی توانمندیها و ظرفیت های گردشگری و میراث فرهنگی استان خوزستان به نمایش درآمد.