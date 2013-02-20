اداره موفق كشور نیازمند بهره گیری از عقل جمعي است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار اعضاي شوراي مركزي و مسئولين استاني حزب اعتدال و توسعه با تبريك ولادت باسعادت يازدهمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت امام حسن عسگري(ع)، به مظلوميت و غربت اين امام همام اشاره كرد و گفت: اميدواريم با فراگير شدن امنيت و توسعه در كشور عراق زائران اين امام عزيز بتوانند با آسودگي و امنيت به زيارت مضجع ائمه معصوم در سامرا بروند.

هاشمي رفسنجاني در بخش ديگري از سخنانش اعتدال و توسعه را دو ضرورت ارزشمند و مهم براي پيشرفت كشور خواند و با اشاره به جايگاه و اهميت احزاب براي اداره كشور افزود: اعتدال و توسعه در حال حاضر دو حلقه مفقوده پيشرفت و تعالي ايران اسلامي است و جاي اين نيازهاي اساسي را شعارها و ادعاهاي بزرگ گرفته است.

وی با بيان اينكه اگرچه انقلاب اسلامي بدون احزاب شكل گرفت و به پيروزي رسيد، اما اداره كشور از همان روز اول بدون تشكّل و حزب آسان نبود، به همين دليل بيشتر اعضاي كابينه دولت موقت از نهضت آزادي و دولت‌ها و انتخابات بعدي با حضور قدرتمند حزب جمهوري اسلامي شكل گرفت.

هاشمي رفسنجاني، اداره كشور را با عقل جمعي موفق دانست و گفت: اگر اداره يك كشور متكي به افراد و جريان‌هاي خاص شود، نتيجه آن وضع كنوني خواهد بود كه هيچ كس مسئوليت مشكلات و معضلات را پذيرا نيست.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را نعمت و حجت خداوند بر مردم و دوستداران اهل بيت(ع) دانست و تأكيد كرد: شهدا، ايثارگران و بسياري از انسان‌هاي پاك‌باخته، ارزشمندترين دارايي خود را كه جانشان بود براي تحقق و حفظ نظام اسلامي هديه كردند و بر ما واجب است كه كفران‌نعمت نكنيم و ضمن پذيرش اشتباهات و خطاها و جبران سوءتدبير و مديريت‌ها، خواست‌هاي به حق مردم و شهدا و خانواده‌هايشان را محقق كنيم.

وی جمهوريت و آزادي را از خواسته‌هاي اصلي مردم و مبارزان انقلاب اسلامي خواند و افزود: جمهوريت و آزادي بدون تحزب واقعي و قدرتمند، آسان و موافق نخواهد بود و اگر قرار است به مردم تكيه كنيم و آنها در اداره كشور دخيل باشند، اين امر جز در قالب انسجام و هماهنگي حزبي محقق نخواهد شد.

وی خطاب به احزاب يادآور شد: مسئولان تشكّل‌ها وا حزاب بايد تقويت انسجام تشكيلاتي، آموزش حزبي، كادرسازي و برنامه‌محوري را وجهه همّت خود قرار دهند و با اميد و نشاط و صبر و بردباري بر تحولات كشور تأثير بگذارند.

هاشمي با بيان اينكه اداره كشور را نبايد به دست حوادث و اتفاقات سپرد، گفت: پشتوانه تشكيلاتي و حزبي قواي مجريه و مقننه به شكل‌گيري دولت و مجلس كارشناس، كارآمد و مسئوليت‌پذير خواهد انجاميد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آينده كشور را در صورت بهره‌گيري و ميدان‌داري احزاب مسئول، شناسنامه‌دار و قانونمند، تضمين شده خواند و تأكيد كرد: اميدواريم با ميدان‌داري احزاب مردمي، فراگير و قدرتمند كشور به تدريج از شرّ شرارت‌هاي داخلي و خارجي رها و مسير توسعه، رفاه و پيشرفت هموار گردد.

گفتنی است در ابتداي اين ديدار، محمدباقر نوبخت با ارائه گزارشي از شكل‌گيري حزب اعتدال و توسعه و برنامه‌ها و اهداف اين تشكّل گفت: حزب اعتدال و توسعه همواره تلاش داشته است به شعارها و برنامه‌هاي خود پايبند بوده و علي‌رغم وجود موانع و مشكلات در مسير فعاليت‌هاي حزبي، با كمك به مسئولان و ارائه ديدگاه‌هاي كارشناسانه خود بر تحولات جامعه تأثير بگذارد.

نوبخت با اشاره به گردهمايي شوراي مركزي و مسئولان استاني حزب اعتدال و توسعه گفت: درصدد هستيم با رسيدن به جمع‌بندي، به صورت فعال و مؤثر در انتخابات رياست جمهوري آينده حضور و مشاركت فعالانه را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار دهيم.