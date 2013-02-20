معرفی ظرفیتهای گردشگری آبادان ضروری است

شهاب صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان آبادان قابلیتها و ظرفیتهای فراوانی در زمینه های گردشگری، طبیعت گردی و دفاع مقدس دارد، گفت: ضروری است تا مسئولان با اندیشیدن راهکارهای اصولی، زمینه توسعه گردشگری در این شهرستان را مهیا کنند.



وی افزود: همه ساله جمع کثیری از میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور برای بازدید از جاذبه های طبیعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و نیز یادمانهای دفاع مقدس به این منطقه سفر می کنند.



صدیقی اظهار کرد: برنامه ریزی در جهت بهبود و معرفی این ظرفیتها به گردشگران الزامی به نظر می رسد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی تمامی دستگاه های اداری و اجرایی شهر در استقبال از میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور تصریح کرد: در این راستا هشت کمیته کاری برای استقبال از میهمانان و کاروانهای راهیان نور تشکیل شده است.



معاون فرماندار آبادان عنوان کرد: خدمات، پاکسازی و زیباسازی شهری، اسکان و پذیرایی، اطلاع رسانی و فرهنگی، امور امنیتی و انتظامی، حمل و نقل ،بهداشت و درمان، پشتیبانی و تنظیم بازار به عنوان هشت کمیته کاری عنوان شد.



صدیقی یادآور شد: طرح نوروزی با هدف توسعه و گسترش خدمات و امکانات برای رفاه حال مسافران در دستور کار ستاد نوروزی شهرستان آبادان قرار می گیرد.



وی بر لزوم ارائه خدمات مطلوب و مناسب به میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور از سوی ادارات و دستگاه های مختلف اجرایی شهر تاکید کرد.