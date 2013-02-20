تب ترافیک خیابانهای کرج فرو کش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح زوج و فرد که از مدت ها پیش در دستور کار مدیریت شهری کلانشهر کرج قرار گرفته بود با اعلام محدوده های مشخص در نقاط پر تردرد کرج از روز گذشته اجرایی شد.

در حالی که از حدود 10 روز پیش اطلاع رسانی در این زمینه با جدیت انجام شده، بنر، برشور و نقشه توزیع شده و بنا بر گفته پلیس راهور پیامک هایی با مضمون اعلام محدوده های ترافیکی به شهروندان کرجی ارسال شد اما روز اول اجرای این طرح با نوعی سردرگمی هم برای رانندگان و هم برای پلیس همراه بود.

در مسیرهای ورودی به محدوده های ترافیکی شاهد تجمع خودروها بودیم برخی از رانندگان اظهار گلایه از عدم اطلاع رسانی دقیق محدوده ها داشته و برخی دیگر از محدوده های مشخص شده ناراضی بودند.

در برخی ورودی های محدوده طرح هیچ بنری نصب نشده

حمیدی یکی از شهروندان کرجی که در محدوده طرح زوج و فرد توسط پلیس متوقف شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول مسیر هیچ بنر اطلاع رسانی مشاهد نکردم و نمی دانستم دقیقا کدام مناطق جزو محدوده های طرح هستند.

وی افزود: از میدان دانشگاه روی پل شهدای روحانی آمدم اما در ورودی پل هیچ علامتی منوط به محدوده ترافیکی ندیدم اما متاسفانه در میدان جمهوری متوجه شدم که وارد محدوده طرح شدم.

وی تصریح کرد: محدوده ها به صورت کلی اعلام شده و جزئیات و ورودی ها خیلی خوب اطلاع رسانی نشده است.

برخورد پلیس در روز اول توام با تساهل بود

حمیدی در خصوص برخورد پلیس با رانندگان گفت: در روز اول اجرای این طرح پلیس برخورد توام با تساهلی با شهروندان داشت و در برخی موارد به تذکر اکتفا می کرد.

وی اجرای این طرح را گامی موثر در کاهش ترافیک کرج دانست و خواستار اطلاع رسانی بیشتر در این زمینه شد.

پیامک برای همه شهروندان ارسال نشده است

در حال حاضر یکی از بهترین روش های اطلاع رسانی ارسال پیامک و به کارگیری ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه است و بنا به اعلام پلیس از این شیوه استفاده شده اما تعداد زیادی از شهروندان اظهار دارند هیچ پیامکی برای آنها در این زمینه ارسال نشده است.

سید جلیل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: برای هیچ یک از افراد خانواده ما تا کنون پیامکی در خصوص حوزه های ترافیکی و اجرای آن ارسال نشده در حالی که این شیوه بهترین راه اطلاع رسانی همگانی بوده است.

وی افزود: متاسفانه بنرهای نصب شده کافی نبوده و در خیلی از نقاط به چشم نمی آیند و در ست جانمایی نشده اند.

مسیرهای جایگزین ترافیک سنگینی داشت

در روز اول اجرای این طرح برخی از خیابانهای کرج از جمله خیابان قزوین در محدوده میانجاده، پل حصارک، میدان مادر، بلوار موذن، پل فردیس بنا به مشاهده میدانی خبرنگاران مهر با ترافیک شدیدی روبرو بودند.

مناطقی چون میانجاده و پل فردیس و پل حصارک از نقاطی هستند که همواره گره کور ترافیکی داشته اند و سهم آنها از اجرای طرح زوج و فرد تنها تشدید این ترافیک بوده به سبب آنکه بسیاری از رانندگان این مسیرها را به عنوان مسیر جایگزین خود با دیگرهای مسیرهای اصلی جزو محدوده طرح انتخاب کرده اند.

پلاک های زوج سهم بیشتری از آرامش ناشی از اجرای طرح داشتند

دومین روز اجرای طرح که به پلاک های زوج اختصاص دارد با آرامش بیشتری همراه بوده و تعداد خودروهای متوقف شده در ورودی های محدوده های ترافیکی کمتر شده است.

تب ترافیک در خیابانهای پر تردد از قبیل بلوار طالقانی کاهش قابل توجهی داشته است.

کوچه های منتهی به خیابانهای پرترد نیز که پارکینگ انبوهی از خودروها بودند امروز رنگ آرامش به خود گرفته اند.

طرح زوج و فرد در کرج به طور موقت و تنها در اسفندماه قرار است اجرایی شود اما این کاهش ترافیک ناشی از آن آنهم در روزهای پایانی سال سهم زیادی در ایجاد آرامش شهر و برقراری نظم و امنیت در معابر آن خواهد داشت.

این آرامش و نظم هرچند برای کوتاه مدت، می تواند بستر مناسبی را برای مسئولان فراهم آورد تا با اخذ تصمیمات راهبردی راهکارهای دائمی را برای حل معضل ترافیک کرج ارائه دهند.

طرح زوج و فرد در اسفندماه از چهارراه دولت آباد آغاز شده و و مسیرهای میدان توحید، میدان قدس، سه راه نهضت، بلوار چمران، بلوار شورا، تقاطع غیرهمسطح جانبازان، بلوار کاج، تقاطع غیرهمسطح آزادگان، بلوار شهید مطهری، تقاطع شهدای روحانی، بلوار جمهوری، میدان سپاه، میدان والفجر، بلوار علامه جعفری و را پوشش می‌دهد..













