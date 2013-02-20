فرهنگسراي قرآني يزد بازگشايي مي شود

سيد حسن حسيني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين فرهنگسرا كار خود را با هدف حمايت از هنرمندان در خلق آثار هنري قرآني و ترويج و اشاعه فرهنگ قرآني در بين نسل جوان آغاز كرده است.

وی افزود: فرهنگسرای قرآن و عترت در اوایل سال 1390 در راستای انجام فعالیت‌های قرآنی و ادبی و آشنایی گروه‌های مختلف جامعه با فرهنگ قرآنی فعاليت خواهد كرد.

حسيني با بيان اينكه يزد به دليل فرهنگ غني مذهبي مردم، ظرفيت توسعه فعاليت هاي قرآني را دارد، عنوان كرد: اين فرهنگسرا نيز در راستاي كيفيت بخشي به برنامه ها و تلفيق برنامه هاي قرآني و هنري با يكديگر فعاليت مي كند.

وي با اشاره به اينكه قرآن نيز ظرفيت و پتانسيل بالايي براي محور قرار گرفتن براي برنامه هاي هنري دارد، افزود: موضوعات قرآني به اندازه اي است كه اگر در همه رشته ها نيز امكان فعاليت فراهم شود، باز هم كار تكراري ارائه نخواهد شد.

حسيني يادآور شد: درصددیم بخش بین‌الملل این فرهنگسرا فعال و نمایشگاه‌های مختلفی از اعجاز قرآن، رشد اسلام در جهان و معرفی فرهنگ یزد به چند زبان زنده دنیا به گردشگران داخلی و خارجی ارائه شود.