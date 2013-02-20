به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب‌پور صبح چهارشنبه در سیزدهمین نشست مسئولان ستادی و استان بنیاد ملی نخبگان در بوشهر اظهار داشت: بنیاد نخبگان با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری وظایف سنگینی بر عهده دارد که تلاش داریم با حمایت از نخبگان راه را برای پیشرفت علمی کشور هموارتر سازیم.

وی به وظایف بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد و ادامه داد: شناسایی نخبگان، هدایت نخبگان، جذب نخبگان و نگهداری نخبگان است که باید برای هر یک از این وظایف برنامه‌ریزی مناسب را داشته باشیم.

قائم مقام بنیاد نخبگان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای شناسایی نخبگان در سطح کشور، افزود: شناسایی نخبگان در دبیرستان‌ها با اجرای طرح شهاب، از طریق کنکورها و المپیادها، المپیادهای دانشجویی، دانش‌آموختگان برتر، استادیاران جوان، اساتید برجسته و نخبگان قرآنی و حوزوی از جمله مهمترین راه‌های شناسایی نخبگان است.

وی جذب و نگهداری را از مهمترین راهبردهای بنیاد ملی نخبگان عنوان کرد و اذعان داشت: 12 هزار نفر تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان داریم که دائم نیز در حال افزایش است.

سهراب‌پور در ارتباط وضعیت جذب نخبگان نیز بیان داشت: جذب نخبگان به صورت‌های مختلفی انجام می‌شود که برای فارغ‌التحصیلان دکتری به صورت جذب در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها انجام می‌شود و یا به صورت استخدام در دولت و جذب در شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد.

وی به اهمیت کاری شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: این شرکت‌های دانش‌بنیان آینده علم و فناوری کشور را رقم می‌زنند و تشکیل این شرکت‌ها توسط نخبگان تاثیر بسیار زیادی در پیشرفت‌های علمی کشور خواهد داشت و این شرکت‌ها را باید حمایت کنیم تا شاهد ایجاد شرکت‌هایی بزرگ قابل رقابت با شرکت‌های بزرگ فناوری جهان باشند.

راه‌اندازی مجمع خیرین نخبه‌پرور

قائم مقام بنیاد نخبگان با اشاره به اجرای طرح شهاب در هفت استان کشور، تصریح کرد: این طرح آینده بسیار خوبی دارد و محل اجرای این طرح‌ها آموزش و پرورش است که نظارت آن بر عهده بنیاد ملی نخبگان است.

وی با اشاره به کارهای خیرین مدرسه ساز در توسعه فضاهای اموزشی در کشور اشاره کرد و افزود: هدف نهایی این خیرین ارتقاط علمی و پیشرفت فناوری است که تلاش داریم با کمک این افراد مجمع خیرین نخبه‌پرور را برای حمایت از نخبگان ایجاد کنیم.

سهراب‌پور اضافه کرد: تلاش داریم به زودی این مجمع را رسمیت دهیم و با معرفی و تشکیل هیئت‌امنای این مجمع با معرفی افراد توانمند و فعال و آماده‌به‌کار این مجمع را راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: علی‌رغم فشارهایی که برای جذب بیشتر نیروها در بنیاد نخبگان انجام می‌شود، بنیاد دنبال بزرگ شدن و افزایش نیروها نیست و تلاش داریم با همین نفرات بهترین کارایی را داشته باشیم و خدمات بیشتری داشته باشیم.