كلاس های آموزش قرآن کریم ‌در موسسات قرآنی بيجار برگزار شد

حجت الاسلام جليل مختاری نيا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در راستای ترویج آموزش های قرآنی در این شهرستان، اظهار داشت: از ابتدای بهمن ماه سال جاری تاکنون کلاس های آموزش قرآن كريم و تفسير سوره مباركه فجر در موسسات قرآنی بيجار برگزار شد.

وی با اشاره به اينكه در پی ابلاغ شيونامه و دستورالعمل برگزاری دو دوره سهميه كلاس های آموزشی تفسير موضوعی قرآن كريم در شهرستان بيجار كانون قرآن اين اداره با هماهنگی با مفسران و مدرسان كلاس های آموزشی را برگزار كرده است، افزود: اين امر با هدف درك مفاهيم عميق قرآنی در سطح شهرستان بيجار اجرا شد.

رئيس اداره تبليغات اسلامی بيجار با تاكيد بر سرلوحه قرار دادن مفاهيم قرآن كريم در زندگی روزمره بیان كرد: درك مفاهيم و عبور از مسير قرآن، هدايت، سربلندی و شكوفايی جامعه را به دنبال دارد.

حجت الاسلام مختاری نيا با بيان اينكه نقش ارزنده قرآن در جامعه اسلامی برای رسيدن به سعادت و كمال انسانی موثر و غيرقابل انكار است، ادامه داد: جامعه نيز نسبت به مسائل قرآنی بايد پيشگام باشد.

وی در پايان سخنان خود يادآور شد: قرآن كتاب هدايت مسلمانان است و لازم است تا منويات اين كتاب مقدس را سر‌لوحه كار و زندگی خود قرار دهيم.