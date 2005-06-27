محمد حسين لطيفي: اكران فيلم خارجي نمي تواند لطمه اي به سينماي ايران بزند

"محمد حسين لطيفي"، كارگردان سينما، ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگارسينمايي "مهر"، درمورد فيلم هاي خارجي گفت: اساسا معتقدم سينما وفيلم هاي خارجي نمي تواند لطمه اي به ماهيت سينماي ايران بزند. چون فيلم هاي خارجي كه براي نمايش درايران انتخاب مي شوند ، از فيلترها وصافي هاي متعددي عبورمي كنند تا موضوعاتي كه درون آنها وجود دارد ومخالف شئونات اجتماعي ، اخلاقي و ديني ما است ، حذف و سانسور شود .

كارگردان فيلم "سرعت" تصريح كرد: با اين وجود بالطبع كارايي وتاثيرفيلم هاي خارجي كمترخواهد شد وهيچ تاثيري درروند اكران فيلم هاي ايراني نخواهد داشت. نمونه مصداق اين فرضيه اكران شدن چندين فيلم اسكاري وبزرگ سينماي آمريكا دراين مدت است كه درزمان اكران با فروش متوسط وبعضا ضعيفي روبه روشدند .

سازنده سريال "كت جادويي" خاطرنشان كرد: اگرقراربراين باشد ميزان وتعداد سينماهايمان را گسترش ندهيم وبه همين سالن هاي موجود فعلي بسنده كنيم واگربخواهيم انبوه فيلم هاي مختلف خارجي را درمقياس بالا وارد كنيم، بالطبع اين شيوه تاثيرات سوئي برعملكرد فيلم هاي ايراني خواهد داشت.



خوابگاه دختران - اثر: محمد حسين لطيفي

كارگردان فيلم "عينك دودي" گفت: براي پرهيز ازسانسورزياد و غيرلازم وضروري بايد رويكردي داشته باشيم به آثاري درسطح جهاني كه مختص به يك فرهنگ و بينش خاص نيست و فيلم هايي كه تاثيرسوء برجوانهاي ما نداشته باشد .

وي تصريح كرد: اثرات برخي ازفيلم ها ممكن است برجوانهاي يك كشور با كشورديگرمتفاوت و دگرگون باشد و درعين حال برخورد مخاطبان هم با اين فيلم ها متفاوت است .

سازنده فيلم " خوابگاه دختران " درادامه خاطرنشان كرد: متاسفانه درحال حاضر، رسانه هاي ايران به ويژه تلويزيون ، با بخش انبوه فيلم هاي خشن وپراززد وخورد ودرگيري باعث رواج اين فرهنگ ناپسند درميان جوانهاي ما مي شوند .

محمد حسين لطفي درادامه افزود: درحال حاضرمقداري سطح كيفي فيلم هاي ايراني پائين آمده است ولي درمورد اكران فيلم هاي متفاوت خارجي كه مي تواند روي ارتقاء سطح فيلم هاي ايراني تاثيربگذارد ، شك دارم ومعتقدم بيشترمي تواند روي انديشه هاي كارگردان هاي ايراني تاثيرگذارباشد . روي هم رفته بايد تاملي بين آثار ايراني وخارجي وجود داشته باشد .

سازنده سريال "فراربزرگ " خاطرنشان كرد: عرصه و واگذاركردن ورود فيلم هاي خارجي به بخش خصوصي تاثيرات مثبتي دارد ولي بايد بخش دولتي روي اين قضيه نظارتي آگاهانه و دوستانه اي داشته باشد ونبايد بين پخش كنندگان اين نوع آثار متفاوت ايجاد كرد وبراي برخي تسهيلات ويژه وبيشتري درنظرگرفت ومي توان اين نظارت رادرقالب تشكيل يك شوراي تخصصي متشكل ازصفوف مختلف سينمايي تشكيل داد .

اسماعيلي