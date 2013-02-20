آرم های طرح ترافیک 20 اسفند توزیع می شود

وحید نوروزی به خبرنگار مهر گفت: 90 درصد افراد واجد شرایط دریافت آرم طرح ترافیک سال 92 ، مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارایه کرده‌اند که آمار آنها را در روز برگزاری مراسم رونمایی از طرح جدید اعلام می کنیم.

وی گفت: مابقی افراد تنها تا 15 اسفند ماه برای ارایه مدارک مهلت دارند و در غیر این صورت برای آنها انصراف قطعی محسوب شده و آرم آنها در اختیار سایر متقاضیان قرار می‌گیرد.

نوروزی بیان کرد: مدتی پیش اعلام کردیم مهلت ارائه مدارک تمام شده است منتها بنا به در خواست رئیس سازمان حمل و نقل در یک نشست خبری، این مدت تا پانزدهم اسفند ماه تمدید شد بنابراین انتظار داریم خبرنگاران و سایر افراد همکاری لازم را برای ارائه مدارک در مدت زمان مشخص شده داشته باشند.

به گفته نوروزی؛ مراسم رونمایی از آرم طرح ترافیک 92 ساعت ده صبح روز 6 اسفند ماه 91 در ساختمان سازمان حمل و نقل و ترافیک برگزار می شود.