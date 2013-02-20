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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آرم های طرح ترافیک 20 اسفند توزیع می شود

آرم های طرح ترافیک 20 اسفند توزیع می شود

مشاور معاون ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه آرم طرح ترافیک شهروندان از 20 اسفند ماه توزیع می‌شود گفت: مراسم رونمایی از آرم طرح ترافیک 92 روز 6 اسفند ماه در سازمان حمل و نقل و ترافیک برگزار می شود.

وحید نوروزی به خبرنگار مهر گفت: 90 درصد افراد واجد شرایط دریافت آرم طرح ترافیک سال 92 ، مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارایه کرده‌اند که آمار آنها را در روز برگزاری مراسم رونمایی از طرح جدید اعلام می کنیم.

وی گفت: مابقی افراد تنها تا 15 اسفند ماه برای ارایه مدارک مهلت دارند و در غیر این صورت برای آنها انصراف قطعی محسوب شده و آرم آنها در اختیار سایر متقاضیان قرار می‌گیرد.

نوروزی بیان کرد: مدتی پیش اعلام کردیم مهلت ارائه مدارک تمام شده است منتها بنا به در خواست رئیس سازمان حمل و نقل در یک نشست خبری، این مدت تا پانزدهم اسفند ماه تمدید شد بنابراین انتظار داریم خبرنگاران و سایر افراد همکاری لازم را برای ارائه مدارک در مدت زمان مشخص شده داشته باشند.

به گفته نوروزی؛ مراسم رونمایی از آرم طرح ترافیک 92 ساعت ده صبح روز 6 اسفند ماه 91 در ساختمان سازمان حمل و نقل و ترافیک برگزار می شود.

کد مطلب 2002401

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