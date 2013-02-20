به گزارش خبرنگار مهر، نخستین كنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب صبح امروز و البته بدون حضور مهمانان اصلی این برنامه شامل نسرین سلطان‌خواه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و علی حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

غلامعلی منتظر، دبیر علمی این كنفرانس با اشاره به ضرورت پرداختن به بحث فناوری اطلاعات گفت: حجم انبوه اطلاعات در عرصه وب طی 15 سال اخیر سبب شده است مفاهیمی نظیر تولید اطلاعات، نشر اطلاعات و دریافت اطلاعات دگرگون و از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شود و حضور در وب باعث شده ما به سادگی تولیدکننده و دریافت کننده اطلاعات باشیم.

وی افزود: بحث آرشیو ملی قریب یک دهه است که در کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در ایران هم کتابخانه ملی با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات و دانشگاه‌های صنعتی، تصمیم به برگزاری كنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب گرفته است.

به گفته منتظر، کارهای این همایش از 12 ماه پیش شروع شده است.

دبیر علمی كنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب همچنین گفت: ما به خوبی از رفتار جویش کاربران ایرانی در وب اطلاع نداریم در حالی مه توجه به بحث رفتاریابی اطلاعات که به حوزه‌هایی مانند علوم ارتباطات و علوم انسانی ارتباط پیدا می‌کند، مهم است.

وی یادآور شد: 15 هزار وبسایت در ایران هست که 12 میلیون صفحه را دربرمی‌گیرد که از این تعداد 8 میلیون صفحه اطلاعات خبری و 4 میلیون صفحه اطلاعات سازمانی است. این آمار خوبی نیست؛ تنها در کره جنوبی 100 میلیون وب در دسترس مردم است و این نشان می‌دهد که ما در تولید اطلاعات و دستارسی به آن در ایران مشکل داریم.

منتظر گفت: در ایران 50 درصد صفحات وب، صفحات ایستا و 50 درصد، صفحات پویا است.

دبیر علمی كنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب همچنین تعداد مقالات دریافت شده برای این همایش را 60 عنوان اعلام کرد و افزود: اعضای هیئت داوران و کمیته علمی با دقت بسیار این مقالات را بررسی کرده‌اند و در نهایت 15 مقاله برگزیده شدند.

به گفته وی، این مقالات در برنامه‌های امروز كنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب، به صورت شفاهی به مخاطبان ارائه می‌شوند.

منتظر ابراز امیدواری کرد، كنفرانس مذکور آغازی باشد برای پرداختن علمی جدی به مسئله اطلاعات در وب در سطح کشور و در ادامه تاکید کرد: باید دستگاه‌های مختلف اجرایی و علمی فناورانه کشور که با این حوزه در ارتباط هستند، دست به دست هم دهند و برای این حوزه فکری اساسی بکنند.

در برنامه‌های افتتاحیه كنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب، محمدباقر غزنوی قوشچی از پژوهشگران حوزه فناوری اطلاعات در سخنانی به معرفی سامانه آرشیو ملی پرداخت.

وی همچنین گفت: در دنیا 1519 آرشیو وب وجود دارد که 160 میلیارد صفحه و تعداد معتنابهی کتاب را آرشیو کرده‌اند که از مهم‌ترین آنها آرکایو و آرشیو دانشگاه استنفورد است.