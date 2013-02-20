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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

حجت الاسلام حسینی شاهرودی:

مشروعیت نظام اسلامی ایران بر پایه ولایت فقیه است

مشروعیت نظام اسلامی ایران بر پایه ولایت فقیه است

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: استقرار و نفوذ ولایت فقیه هرگز مانع كاركرد دستگاه هاى قانونى و نهادهاى رسمى كشور نبوده، بلکه باعث افزایش مشروعیت نظام اسلامی ایران بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی صبح چهارشنبه در هشتمین همایش منطقه ای توجیهی آموزشی مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سنندج اظهار داشت: به بركت اصل ولایت فقیه طی سه دهه گذشته از انقلاب ایران عمیق ترین و مطمئن ترین رابطه احترام و اعتماد متقابل بین دولت و مردم وجود داشته است.
 
وی افزود: حضور ولایت فقیه، به ویژه براى جلب اعتماد مراكز و مراجع دینى و روحانى جامعه درباره فعالیت هاى كلان دولت ها و در مقابل، احساس وظیفه دولت ها براى رعایت حال توده هاى مردم، نقش بسیار موثرى ایفا كرده است.
 
نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: اصل ولایت فقیه در كشور ما، هرگز به محدود شدن آزادى هاى مشروع و قانونى نینجامیده است بلكه در مقاطعی حضور ولایت مانع تحدید آزادى اندیشمندان و صاحب نظران در نقد عملكرد دولت ها و اركان نظام بوده است.
 
حجت الاسلام حسینی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: برگزاری سالم و باشکوه انتخابات آینده موجب استحکام هرچه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود و مردم در برگزاری این انتخابات نقش بسزایی دارند.
 
وی یادآور شد: مهمترین رسالت دست اندرکاران انتخابات، تلاش برای خنثی کردن توطئه ‌های دشمنان و بسترسازی برای حضور و مشارکت بیشتر مردم در صحنه است.
 
نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: انتخابات مهمترین صحنه حضور باشکوه اقشار مردم است و باید همه تلاش کنیم تا با حضور حداکثری مردم انتخاباتی دشمن شکن و باشکوه برگزار شود كه انتخابات مردمی و باشکوه باعث استحکام هر چه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی است و حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات در شرایط حساس فعلی، اهمیت و جایگاه ویژه ای در راستای خنثی کردن توطئه های دشمنان و استکبار جهانی دارد.
 
حجت الاسلام حسینی شاهرودی با تاکید بر حضور پرشور و با شکوه مردم در صحنه انتخابات، افزود: هر زمان مردم در صحنه ‌های مختلف نظام حضوری فعال و گسترده داشته اند، دشمنان داخلی و خارجی از برنامه‌ های پلید خود در راستای خدشه ‌دار کردن ارزش‌ های انقلاب اسلامی مایوس مانده و شکست خورده اند.
 
وی در پایان اظهار داشت: لازم است این بار نیز مردم بصیرت خود را حفظ کرده و با انتخاب نماینده اصلح زمینه توسعه روز افزون کشور را فراهم کنند.
 
گفتنی است هشتمین همایش منطقه ای توجیهی آموزشی مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور فرمانداران و بخشداران سه استان کردستان، کرمانشاه و ایلام در سنندج برگزار شد.
کد مطلب 2002423

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