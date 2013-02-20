مشروعیت نظام اسلامی ایران بر پایه ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی صبح چهارشنبه در هشتمین همایش منطقه ای توجیهی آموزشی مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سنندج اظهار داشت: به بركت اصل ولایت فقیه طی سه دهه گذشته از انقلاب ایران عمیق ترین و مطمئن ترین رابطه احترام و اعتماد متقابل بین دولت و مردم وجود داشته است.

وی افزود: حضور ولایت فقیه، به ویژه براى جلب اعتماد مراكز و مراجع دینى و روحانى جامعه درباره فعالیت هاى كلان دولت ها و در مقابل، احساس وظیفه دولت ها براى رعایت حال توده هاى مردم، نقش بسیار موثرى ایفا كرده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: اصل ولایت فقیه در كشور ما، هرگز به محدود شدن آزادى هاى مشروع و قانونى نینجامیده است بلكه در مقاطعی حضور ولایت مانع تحدید آزادى اندیشمندان و صاحب نظران در نقد عملكرد دولت ها و اركان نظام بوده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: برگزاری سالم و باشکوه انتخابات آینده موجب استحکام هرچه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود و مردم در برگزاری این انتخابات نقش بسزایی دارند.

وی یادآور شد: مهمترین رسالت دست اندرکاران انتخابات، تلاش برای خنثی کردن توطئه ‌های دشمنان و بسترسازی برای حضور و مشارکت بیشتر مردم در صحنه است.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: انتخابات مهمترین صحنه حضور باشکوه اقشار مردم است و باید همه تلاش کنیم تا با حضور حداکثری مردم انتخاباتی دشمن شکن و باشکوه برگزار شود كه انتخابات مردمی و باشکوه باعث استحکام هر چه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی است و حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات در شرایط حساس فعلی، اهمیت و جایگاه ویژه ای در راستای خنثی کردن توطئه های دشمنان و استکبار جهانی دارد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با تاکید بر حضور پرشور و با شکوه مردم در صحنه انتخابات، افزود: هر زمان مردم در صحنه ‌های مختلف نظام حضوری فعال و گسترده داشته اند، دشمنان داخلی و خارجی از برنامه‌ های پلید خود در راستای خدشه ‌دار کردن ارزش‌ های انقلاب اسلامی مایوس مانده و شکست خورده اند.

وی در پایان اظهار داشت: لازم است این بار نیز مردم بصیرت خود را حفظ کرده و با انتخاب نماینده اصلح زمینه توسعه روز افزون کشور را فراهم کنند.

گفتنی است هشتمین همایش منطقه ای توجیهی آموزشی مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور فرمانداران و بخشداران سه استان کردستان، کرمانشاه و ایلام در سنندج برگزار شد.