مقابل پرسپولیس دنبال رکوردزنی نیستم/ من باید تصمیم بگیرم از زاید استفاده کنم یا نه

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم هرمزگان و پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی با پرسپولیس حساسیت های خاص خود را دارد . در حال حاضر بازیكنان پرسپولیس شرایط روحی و روانی خوبی داشته و این تیم نتایج خوبی را طی هفته های اخیر گرفته ضمن اینكه یحیی گل محمدی نیز هنوز به هیچ یك از حریفان خود نباخته است.

وی در همین خصوص افزود: ما به شرایط پرسپولیس كاری نداریم بلكه با توجه به موقعیتی كه در جدول لیگ داریم نیاز به سه امتیاز داریم چون سه امتیاز بازی با پرسپولیس از نان شب نیز برای ما واجب تر است. امیدوارم با پشتیبانی هواداران خود شاهد بازی خوب و جوانمردانه ای باشیم كه در نهایت منجر به برد تیم آلومینیوم شود.

سرمربی تیم آلومینیوم ادامه داد: حدود یك هفته است كه هدایت تیم آلومینیوم را بر عهده گرفته ام و 5 جلسه بازیكنان را تمرین داده ام. من برای این سرمربی آلومینیوم شدم چون به آینده امیدوارم. در حال حاضر تا حدودی نقاط ضعفی را كه تیم ما در میانه میدان داشت برطرف كردیم که این موضوع در بازی مقابل تیم صنعت نفت به چشم می آمد. البته در این خصوص در حال استفاده كردن و آزمایش نفرات مختلف هستیم.

وی افزود: در حال حاضر برخی از بازیكنان تیم به دلیل آنكه مدت طولانی است بازی به آنها نرسیده است از نظر روحی و روانی شرایط خوبی ندارند كه همه سعی خود را می كنیم تا روحیه آنها را بالا ببریم.

سرمربی پیشین تیم استقلال در پاسخ به این پرسش كه خود شما چقدر انگیزه شخصی دارید تا پرسپولیس را شكست دهید، تاكید كرد: مقابل پرسپولیس به دنبال ركورد زنی نیستم و هدف همه ما در تیم آلومینیوم این است كه سه امتیاز بازی را كسب كنیم.

وی در خصوص بازیكنان مصدوم و محروم تیم آلومینیوم پیش از بازی با پرسپولیس گفت: خوشبختانه نه بازیكن مصدوم داریم و نه محروم و تركیب كامل تیم را در اختیار داریم.

مظلومی در پاسخ به این پرسش كه آیا از ایمون زاید در تركیب تیم آلومینیوم مقابل پرسپولیس استفاده خواهد كرد، گفت: مصدومیت زاید برطرف شده و این بازیكن انگیزه خوبی از خود در تمرینات تیم نشان می دهد اما در نهایت من باید تصمیم بگیرم كه آیا از زاید در تركیب تیم مقابل پرسپولیس استفاده كنم یا نه.

دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم هرمزگان و پرسپولیس از هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ برتر ساعت 14:30 روز جمعه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار خواهد شد.