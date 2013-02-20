به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا خواجه نصیری گفت: بر اساس مقررات افشا، سقف زمانی مشخصی برای افشای اطلاعات در نظر گرفته شده است و در پایان این فرصت زمانی، بازار شاهد حجم بالایی از توقف ها خواهد بود.

مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به طور کلی دو نوع توقف نماد داریم، در یک مورد شرکت اطلاعات با زمانبندی خاصی ارسال می کند و در مورد دیگر، اطلاعات با اهمیتی در شرکت وجود دارد که باید به سرعت افشا شود.

وی ادامه داد: ممکن است شرکت ها در طول سال اطلاعاتی داشته باشند که موجب تعدیل در سود و زیان آنها باشد، در چنین شرایطی مطابق دستورالعمل نحوه انجام معاملات نماد آنها متوقف می شود.

وی با اشاره به اینکه یک سری تکالیف در دستورالعمل افشای اطلاعات ثبت شده نزد سازمان لحاظ شده است، ابراز داشت: بخشی از این تکالیف در فصلی که به افشای اطلاعات پرداخته، در قسمت گزارش های سالانه و میان دوره ای اعلام شده است.

مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بر این اساس، یک زمان و سقف مشخص برای افشای اطلاعات وجود دارد، که بیشتر شرکت ها در پایان این دوره مشخص نسبت به انتشار اطلاعات خود اقدام می کنند و بازار شاهد توقف یکباره نمادها می شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به موارد یاد شده و بر اساس مقررات، بسته شدن تعداد زیادی از نمادها منطقی و محتمل است، تاکید کرد: سرمایه گذاران هم باید ضمن آشنایی به مقررات بازار سرمایه، به این موارد توجه داشته باشند تا غافلگیر نشوند. به علاوه سهام داران باید در این موارد با آگاهی بیشتری تصمیم گیری کنند، چراکه در این دوره زمانی اطلاعات زیاد است و بخش قابل توجهی از تکالیف شرکت ها باید اجرایی شود.

خواجه نصیری اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل افشا، اطلاعات و عملکرد شرکت ها باید 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه (هر فصل)، به صورت حسابرسی نشده منتشر شود، به علاوه چنانچه مبتنی بر این عملکردها، پیش بینی تغییر کند، شرکت موظف به افشا در همین مقاطع است.

وی با اشاره به اینکه مورد دیگر لحاظ شده در دستورالعمل، 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید است، گفت: در این مقطع باید برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداکثر تا مهلت زمانی اشاره شده، به بازار منعکس شود.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با توجه به این موضوع، آخرین مهلت ارسال اطلاعات شرکت هایی که پایان سال مالی آنها 30 اسفند 91 است، پایان بهمن ماه بود. بر همین اساس، در روز اول اسفندماه، ترافیک توقف نمادها در بازار را شاهد بودیم.

وی در پایان تاکید کرد: مطابق با دستورالعمل افشای اطلاعات، این موارد با شدت کمتری در پایان تیر، مهر و دی ماه هم سال هم محتمل است و سرمایه گذاران نباید این موضوع را که امری طبیعی است، غیر عادی بدانند.



