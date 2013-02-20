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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

برای کمک به زلزله‌زدگان

تیموریان، پاوه‌نژاد و و پورشیرازی نمایشنامه‌خوانی می‌کنند

تیموریان، پاوه‌نژاد و و پورشیرازی نمایشنامه‌خوانی می‌کنند

هنرمندانی چون رویا تیموریان هانیه توسلی، الهام پاوه نژاد، افشین هاشمی و... برای کمک به زلزله‌زدگان خراسان جنوبی جلسات نمایشنامه‌خوانی برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات نمایشنامه‌خوانی روزهای 3 و 4 اسفند ساعت 19 و روز 5 اسفند ساعت 20 در فرهنگسرای ارسباران (هنر) برگزار می‌شود. این جلسات به همت بخش مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی برگزار می‌شود.

پدیده جمال‌ها مدیر اجرایی این جلسات‌، گفت: این جلسات با حضور هنرمندانی همچون رویا تیموریان‌، مسعود رایگان، الهام پاوه نژاد،حسن پورشیرازی، افشین هاشمی‌، هانیه توسلی و ... با همکاری سازمان بهزیستی، خانه تئاتر و فرهنگسرای ارسباران(هنر) روزهای سوم تا پنجم اسفند ماه برگزار می‌شود.

وی با تقدیر از همراهی‌های هاشمی مدیر سازمان بهزیستی درباره برنامه این جلسات توضیح داد: 3 اسفند ماه جلسه نمایشنامه‌خوانی"خانه ب" با دراماتورژی و کارگردانی مسعود رایگان برگزار می‌شود که این نمایشنامه برداشتی آزاد از نمایشنامه"خانه برنارد آلبا" اثر لورکا است و با بازی رویا تیموریان و هانیه توسلی روخوانی می‌شود.

وی ادامه داد: 4 اسفند ماه نیز نمایشنامه "آنک انسان" نوشته و کار محمدرضایی راد با بازی افشین هاشمی نمایشنامه خوانی می‌شود و روز 5 اسفند ماه نیز نمایشنامه "قضیه متران پاژ" نوشته الکساندر وامپیلو به کارگردانی الهام پاوه‌نژاد روخوانی خواهد شد. این نمایشنامه نیز با نقش‌خوانی حسن پورشیرازی، پریزاد سیف‌، کامبیز بنان‌، مهدی عبادتی و الهام پاوه‌نژاد نمایشنامه‌خوانی خواهد شد.

جلسات نمایشنامه‌خوانی روزهای 3 و 4 اسفند ساعت 19 و روز 5 اسفند ساعت 20 در فرهنگسرای ارسباران (هنر) برگزار می‌شود و بانی این جلسات بخش مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی است.

چندی پیش رویا تیموریان‌، الهام پاوه نژاد و پریوش نظریه به عنوان سفیران بهزیستی معرفی شدند و به آنها لوح سپاس داده شد.

 

کد مطلب 2002429

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