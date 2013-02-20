به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات نمایشنامهخوانی روزهای 3 و 4 اسفند ساعت 19 و روز 5 اسفند ساعت 20 در فرهنگسرای ارسباران (هنر) برگزار میشود. این جلسات به همت بخش مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی برگزار میشود.
پدیده جمالها مدیر اجرایی این جلسات، گفت: این جلسات با حضور هنرمندانی همچون رویا تیموریان، مسعود رایگان، الهام پاوه نژاد،حسن پورشیرازی، افشین هاشمی، هانیه توسلی و ... با همکاری سازمان بهزیستی، خانه تئاتر و فرهنگسرای ارسباران(هنر) روزهای سوم تا پنجم اسفند ماه برگزار میشود.
وی با تقدیر از همراهیهای هاشمی مدیر سازمان بهزیستی درباره برنامه این جلسات توضیح داد: 3 اسفند ماه جلسه نمایشنامهخوانی"خانه ب" با دراماتورژی و کارگردانی مسعود رایگان برگزار میشود که این نمایشنامه برداشتی آزاد از نمایشنامه"خانه برنارد آلبا" اثر لورکا است و با بازی رویا تیموریان و هانیه توسلی روخوانی میشود.
وی ادامه داد: 4 اسفند ماه نیز نمایشنامه "آنک انسان" نوشته و کار محمدرضایی راد با بازی افشین هاشمی نمایشنامه خوانی میشود و روز 5 اسفند ماه نیز نمایشنامه "قضیه متران پاژ" نوشته الکساندر وامپیلو به کارگردانی الهام پاوهنژاد روخوانی خواهد شد. این نمایشنامه نیز با نقشخوانی حسن پورشیرازی، پریزاد سیف، کامبیز بنان، مهدی عبادتی و الهام پاوهنژاد نمایشنامهخوانی خواهد شد.
جلسات نمایشنامهخوانی روزهای 3 و 4 اسفند ساعت 19 و روز 5 اسفند ساعت 20 در فرهنگسرای ارسباران (هنر) برگزار میشود و بانی این جلسات بخش مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی است.
چندی پیش رویا تیموریان، الهام پاوه نژاد و پریوش نظریه به عنوان سفیران بهزیستی معرفی شدند و به آنها لوح سپاس داده شد.
نظر شما