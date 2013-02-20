460 میلیارد ریال برای عمرانی و آبادانی بقاع متبرکه در کشور سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی صبح چهارشنبه اظهار كرد: این سرمایه گذاری از محل درآمدهای بقاع، نذورات و طرحهای مودت در دو هزار بقعه در سطح کشور انجام شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: بخشی از سرمایه گذاری در زمینه تعمیر، مرمت و احداث ساختمان امامزادگان صورت گرفته است.

حجت الاسلام شرفخاني از برنامه ریزی در دوهزار امامزاده و بقاع برای تبدیل بقاع به قطب فرهنگی خبر داد.

وی افزود: این برنامه ریزی در زمینه آموزشی، ‌فرهنگی و تامین زیرساخت های فرهنگی اجتماعی است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: هم اینک هشت هزار بقعه متبرکه و امامزاده واجب التعظیم در کشور وجود دارد.

حجت الاسلام شرفخاني تصريح كرد: براساس طرح آمایش، هفت درصد بقاع در مناطق روستایی، 23 درصد در مناطق شهری، 18 درصد مناطق کوهستانی و بقیه در جاده ها و مناطق کویری واقع شدند.

وی اظهار كرد: بیشترین بقاع متبرکه در استان فارس با یک هزار و 512 بقعه، مازندران با یک هزار و405بقعه و گیلان با دارا بودن 938 بقعه به ثبت رسیده است.