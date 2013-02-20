مشائی: موجیم که آسودگی ما عدم ما است

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشائی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه راهکارهای عملی شدن نصایح رهبری توسط سران قوا و مسئولین چیست؟، گفت: مگر من گفتم می خواهم مصاحبه کنم. گفتم خدمت شما خبرنگاران سلام کرده باشم.

رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد گفت: باید صبر کنیم یک مقدار کارها در این دبیرخانه جلو برود، من با شما خبرنگاران مصاحبه مطبوعاتی خواهم گذاشت.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در مورد انتخابات هم صحبت می کنید؟، تصریح کرد: انتخابات کار ملت است.

رحیم مشائی در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت لطفا بایستید ما سوالاتمان را بپرسیم، بیان کرد: موجیم که آسودگی ما عدم ماست.

وی همچنین در مورد سفر دولت به آفریقا خاطر نشان کرد: هنوز مشخص نیست که این طرف سال باشد، یا سال آینده.