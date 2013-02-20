  1. استانها
  2. کردستان
۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

اخبار ورزشی کردستان/

اردوي مشترک آماده سازي ورزشهاي زورخانه اي در سنندج برگزار می شود

اردوي مشترک آماده سازي ورزشهاي زورخانه اي در سنندج برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: برگزاری اردوي مشترک آماده سازي ورزش هاي زورخانه اي در سنندج و دعوت بانوی فوتبالیست کامیارانی به اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان از مهمترین اخبار ورزشی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوي مشترک آماده سازي تيمي ورزش هاي زورخانه اي با حضور دو تيم خارجي "آذربايجان و گرجستان" و تيم کردستان از دوم تا نهم اسفند ماه سال جاري در آکادمي ورزش هاي زورخانه اي شهيد شکوهي سنندج برگزار می شود.
 
ورزشکاران حاضر در تیم ملی کشورمان در اين اردو زير نظر "عليرضا غلامي"، "شهريار کردي" و "فريبرز نوروزي" به تمرين مي پردازند.
 
مسابقات تيم زورخانه اي، هنرهاي فردي، مرشدي و کشتي پهلواني جام بين المللي فجر طي روزهاي یازدهم و دوازدهم اسفند ماه به ميزباني آکادمي ورزش هاي زورخانه اي شهيد شکوهي سنندج برگزار می شود.
 
در اين رقابت ها تيم هاي گرجستان، آذربايجان، جوانان افغانستان، عراق و دو تيم از استان کردستان به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران حضور دارند.
 
دعوت بانوي فوتباليست کامياراني به اردوي آماده سازي تيم ملي نوجوانان
 
مرحله جديد اردوي تدارکاتي و آماده سازي تيم ملي نوجوانان بانوان ايران از روز سي ام بهمن ماه در کمپ تيم هاي ملي فوتبال در تهران آغاز شد که طی آن بانوی فوتبالیست کامیارانی به این اردوی تدارکاتی دعوت شد.
 
"سميه احمدي" بانوي فوتباليست کامياراني و کاپيتان اسبق تيم ملي زير 14 سال فوتبال بانوان ايران به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد.
 
تيم ملي فوتبال نوجوانان بانوان خود را براي شرکت در مسابقات آسيايي آماده مي کند.
کد مطلب 2002449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها