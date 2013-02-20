اردوي مشترک آماده سازي ورزشهاي زورخانه اي در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اردوي مشترک آماده سازي تيمي ورزش هاي زورخانه اي با حضور دو تيم خارجي "آذربايجان و گرجستان" و تيم کردستان از دوم تا نهم اسفند ماه سال جاري در آکادمي ورزش هاي زورخانه اي شهيد شکوهي سنندج برگزار می شود.

ورزشکاران حاضر در تیم ملی کشورمان در اين اردو زير نظر "عليرضا غلامي"، "شهريار کردي" و "فريبرز نوروزي" به تمرين مي پردازند.

مسابقات تيم زورخانه اي، هنرهاي فردي، مرشدي و کشتي پهلواني جام بين المللي فجر طي روزهاي یازدهم و دوازدهم اسفند ماه به ميزباني آکادمي ورزش هاي زورخانه اي شهيد شکوهي سنندج برگزار می شود.

در اين رقابت ها تيم هاي گرجستان، آذربايجان، جوانان افغانستان، عراق و دو تيم از استان کردستان به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران حضور دارند.

دعوت بانوي فوتباليست کامياراني به اردوي آماده سازي تيم ملي نوجوانان

مرحله جديد اردوي تدارکاتي و آماده سازي تيم ملي نوجوانان بانوان ايران از روز سي ام بهمن ماه در کمپ تيم هاي ملي فوتبال در تهران آغاز شد که طی آن بانوی فوتبالیست کامیارانی به این اردوی تدارکاتی دعوت شد.

"سميه احمدي" بانوي فوتباليست کامياراني و کاپيتان اسبق تيم ملي زير 14 سال فوتبال بانوان ايران به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد.

تيم ملي فوتبال نوجوانان بانوان خود را براي شرکت در مسابقات آسيايي آماده مي کند.