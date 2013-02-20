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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

در تبریز:

نخستین کنفرانس ملی "مقاوم ‌سازی بافت شهری در مجاورت گسل‌های فعال" آغاز شد

نخستین کنفرانس ملی "مقاوم ‌سازی بافت شهری در مجاورت گسل‌های فعال" آغاز شد

تبریز - خبرگزاری مهر: نخستین کنفرانس ملی مقاوم ‌سازی بافت شهری در مجاورت گسل‌های فعال آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس در راستای بهسازی و مقاومسازی بافت شهری در مجاورت گسل های فعال با حضور متخصصان، کارشناسان، استادان و دانشمندان زلزله‌شناسی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در تبریز آغاز به کار کرد.

با توجه به زلزله 21 مرداد امسال در منطقه ارسباران (اهر، ورزقان و هریس)، و تجربه های به دست آمده مشخص شد باید در نحوه طراحی و اجرای انواع سازه‌ها، بهسازی و مقاوم‌سازی ابنیه‌های شهری دقت بیشتری صورت گیرد تا باعث کاهش خطرات اینگونه حوادث باشیم که این کنفرانس به این مباحث و تجربه های به دست آمده می پرداخته و کارشناسی می کند.

مهم‌ترین محورهای این کنفرانس دو روزه ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌ها، ترمیم، نوسازی و مقاوم‌سازی سازه‌ها، بهسازی و مقاوم‌سازی سازه‌های تاریخی و فرسوده شهری در مقابل زمین لرزه‌ها، ژئوتکنیک لرزه‌ای و مطالعه رفتار گسل‌های فعال، شریان‌های حیاتی، سازه‌های غیرساختمانی و صنعتی، آنالیز مخاطرات لرزه‌ای و ریزپهنه‌ای و کاربرد فن‌آوری‌های نوین در مدیریت بحران است.

کنفرانس ملی مقاوم سازی بافت شهری در مجاورت گسل های فعال دوم و سوم اسفند در مجتمع فرهنگی الغدیر شهرداری تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 2002450

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