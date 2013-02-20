"جابجا" هم متقاضی اکران نوروزی شد

حسن توکل‌نیا با اشاره به اینکه مدتی است پروانه نمایش فیلم صادر شده است به خبرنگار مهر گفت: پروانه نمایش فیلم سینمایی"جابجا" به تازگی صادر شده و فکر می‌کنم با توجه به فضای شادی که این فیلم دارد برای اکران در نوروز مناسب است.

وی ادامه داد: امسال در جشنواره فیلم فجر فیلمی در ژانر کمدی ندیدیم. معتقدم ساخت این گونه آثار یکی از نیازهای سینمای ایران است بنابراین اکران فیلم"جابجا" را که از فضای شادی برخوردارست برای نوروز مناسب می‌بینم.

اکبر عبدی، افسانه چهره‌آزاد، مهران رجبی، جواد عزتی، گیتی قاسمی، حمید لولایی، شیوا خسرو مهر، سمانه پاکدل، المیرا عبدی، پریسا رضایی، دانیال مرادی، حسین خوانساری با حضور ناصر گیتی‌جاه، آرش تاج و مهران غفوری از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فيلمنامه اين فيلم را بابک ربيعی نوشته و قصه فيلم درباره آدم ساده‌ای است كه با یک فرمانده زمان جنگ جابجا میشود.

عوامل فیلم سینمای "جابجا" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: رضا شیخی، تدوین: رضا مطهری، محمد احسان اجتهادی، صدابردار: آرش برومند، دستیار اول کارگردان: فهیمه کمالی، دستیار برنامه‌ریز: محسن نعیمی، طراح صحنه و لباس: مجید شهباز، صداگذاری: مهرداد جلوخانی، طراح گریم: فریدا صفائیان، منشی صحنه: مارال فتحی، عکاس: سحاب زری‌باف، آهنگساز: ناصر چشم‌آذر، مدیر روابط عمومی: بهناز شیربانی، مدیر تدارکات: محمد ولی احمدلو، دستیار تولید: کوروش پیرهادی، گروه تدارکات: پرویز منجم‌باشی، حسین احدی، حمل و نقل: علی اکبر قاسمی، سینه موبیل: ابراهیم عرب.

"جابجا"دومين اثر سينمايي علی توكل‌نيا در مقام كارگردان است.