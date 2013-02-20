به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی دبیران استانی حزب اعتدال و توسعه روز گذشته در تهران برگزار شد و اعضای این حزب عصر روز گذشته با آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دیدار کردند.



در گردهمایی دبیران استانی حزب اعتدال و توسعه پیش نویس سند راهبردی این حزب برای حضور هر چه بهتر در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نهایی شد.



قرار است اعضای ارشد این حزب دیدارهایی با مراجع عظام تقلید و چهره ها و شخصیت های شاخص سیاسی کشور داشته باشند. دیدار با حجت الاسلام حسن روحانی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری و رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه های آتی این حزب قرار دارد.

در گردهمایی دبیران استانی حزب اعتدال و توسعه مقرر شده است که این حزب گزینه نهایی خود برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده را تا نیمه اول اسفند و نهایتا تا بیستم این ماه معرفی کنند.