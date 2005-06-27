  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۶ تیر ۱۳۸۴، ۱۳:۰۰

داستان فيلم "سوپرمن باز مي گردد" افشا شد

پس از مدتها سكوت و محافظه كاري داستان فيلم " سوپرمن بازمي گردد " افشا شد .

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، درفيلم " سوپرمن بازمي گردد " به كارگرداني " برايان سينگر" مرد فولادي پس ازسالها غيبت اسرارآميزبه زمين بازمي گردد . اين درحاليست كه دشمنان قديمي تصميم دارند كه قدرتش را براي هميشه ازوي بگيرند ودراين بين " سوپرمن " با اين حقيقت تلخ مواجه مي شود كه زن مورد علاقه اش  " لوييس جين " اززندگي وي خارج شده است .
" پيتا ويلسون " هنرپيشه فيلم " نيكيتا " چندي پيش  اعلام كرد كه در فيلم " سوپرمن بازمي گردد" نقش آفريني مي كند ." ويلسون " براي حضوردراين اثربه بازيگراني چون " برندان روث "، " كتي براسورث "، " كوين اسپيسي "، " جيمزماردسن " و" فرانك لانگيلا " مي پيوندد.اين اثردرتابستان به نمايش عمومي درمي آيد.

کد مطلب 200246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها