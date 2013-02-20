موفقیت دانشجوی پیام نور زرقان در اختراع دستگاه برداشت میوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سيدمحسن روستا دانشجوي مهندسي كامپيوتر دانشگاه پيام نور زرقان اختراع خود را تحت عنوان " بالابر هيدروليكي برداشت ميوه جات درختي" درسازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت رسانيد.

این دستگاه مشابه داخلی ویا خارجی نداشته و با انبوه سازی آن کمک ویژه ای به کشاورزان در برداشت محصول خواهد کرد.

وی از دانشجويان نخبه و مبتكر اين واحد دانشگاهي است كه دروس دوره كارشناسي خود را در هفت ترم تحصيلي به اتمام مي رساند.

این دانشجو دبیرانجمن علمی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور زرقان، نفر ممتاز علمی در رشته کامپیوتر، نفرممتازقرآنی دررشته ترتیل وعضوفعال علمی فرهنگی دربسیج دانشجویی دانشگاه است که سرپرستی گروه رباتیک دانشگاه برای شرکت درمسابقات اسفندماه درخراسان رضوی نیز برعهده داشت.