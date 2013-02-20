37 روستای گردشگری در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران و معاونان میراث فرهنگی گفت: پتانسیل های موجود در روستاهای هدف گردشگری این استان، درجذب گردشگران مهم است و با برنامه ریزی منسجم درنظر است از این قابلیت ها به نحو مطلوب بهره برداری شود.

عباسی با اشاره به اینکه یکی از ملاک های توسعه صنعت گردشگری، استفاده از قابلیت های روستاهای هدف گردشگری است و روستاگردی دراستان گلستان مزایای زیادی دارد، افزود: در هر روستای هدف گردشگری ویژگی، شاخص طبیعی، محیطی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و زیربنایی خاص وجود دارد و فعالیت‌های گردشگری از این ویژگی‌ها تأثیر پذیرفته و ساختارهای مذکور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: برنامه ریزی جهت ایجاد اقامتگاه های روستایی درروستاهای هدف گردشگری و بهره مندی از کلیه امکانات و ظرفیت های این روستاها و تجارب دهیاران این روستاها در زمینه های مختلف فرهنگ، آداب و رسوم و سنت ها و همچنین جاذبه های طبیعی ، تاریخی وصنایع دستی و... می تواند ظرفیت استان را برای پذیرش گردشگران افزایش دهد.

عباسی تصریح کرد: روستاهای زیارت، شاهکوه سفلی، افراتخته، چینو، سیاه مرزکوه، جهان نما، رادکان، سرکلاته خرابشهر، فارسیان، قزلجه(آق امام)، قلعه قافه، پاقلعه و گچسوی بالا در لیست 13 روستای هدف شناسایی شده می باشند و روستاهای توشن، کفشگیری، گلبن، قرن آباد، چهارباغ، توسکستان، قرق، شموشک علیا، جعفرآباد درگرگان، روستاهای الازمن و شیرین آباد درعلی آباد کتول، روستاهای النگ وبالاجاده درکردکوی، روستاهای گزشرقی، وطنا، ول افرا، جفاکنده دربندرگز، روستاهای باقرآباد وقلعه قافه درمینودشت، روستاهای تنگراه، پاسنگ، لوه وآق میش درگالیکش، روستای وامنان درآزادشهر از روستاهای جدیدی است که به لیست روستاهای هدف گردشگری استان اضافه شده اند.

وی همچنین آموزش بلدهای محلی، توجیه روستائیان و برپایی جشنواره های مختلف محلی دراین روستاها همچنین ایجاد وبلاگ تخصصی و تهیه وب سایت برای روستا از طرف دهیاران و معرفی جاذبه ها و شاخص های آن و راه اندازی تورهای گردشگری در روستاها را از عوامل جذب گردشگر به این روستاها یادکرد و گفت: ایجاد اماکن پذیرایی مطلوب با بافت سنتی روستا و نمایش آداب ورسوم، فرهنگ، صنایع دستی روستا دراین اماکن نیز می تواند ضمن معرفی روستا، گردشگران داخلی وخارجی را به خود جذب کند.

عباسی در ادامه آگاه سازی مردم در خصوص روستاها از طریق آموزش و اشتغال زایی مردم روستا و آموزش دهیاران واهدای گواهی آموزش معتبربه آنها و ورود بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در روستا را از دیگر عوامل توسعه گردشگری درروستاها ذکر کرد واذعان داشت: ایجاد زیرساخت های مهم گردشگری دراین روستاها و بسترسازی جهت حضور سرمایه گذاران دراین ظرفیت ها، ضمن جذب اعتبارات و توسعه گردشگری دراین استان، اشتغالزایی و توسعه ورونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین تشکیل اتاق فکر متشکل از کارشناسان گردشگری و امور روستایی و افراد صاحب نظرو تشکیل کمیته گردشگری روستایی با هدف تدوین وتنوع روستایی با همکاری دهیاران و امور روستایی برای سال 92 و تهیه کتابچه روستاهای هدف با همکاری امور روستایی و برگزاری نمایشگاه روستایی سوغات وصنایع دستی و آئین های محلی در روستاهای هدف گردشگری استان را از جمله راهکارها جهت رونق صنعت گردشگری در روستاها عنوان کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، در ادامه با ذکر درپیش بودن ایام نوروز، به تشکیل ستاد تسهیلات سفردر روستاهای هدف گردشگری و راه اندازی کمپ های راهنمای گردشگران در تفرجگاه های این روستاها اشاره داشت و پاکسازی و زیباسازی روستاها و معرفی مسیرهای گردشگری درروستاهای هدف گردشگری را در جلب گردشگران موثر دانست.

وی درپایان اظهار امیدواری کرد: با بهره مندی از ظرفیت ها و قابلیت های موجود دراین روستاها، ضمن افزایش شمار گردشگران داخلی وخارجی، شاهد رونق وشکوفایی صنعت گردشگری دراستان به عنوان صنعت درآمدزا باشیم.