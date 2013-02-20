كارگاه قرآن و علوم پزشكي در بجنورد برگزار شد

احسان عباسي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگاه ميان دوره اي با موضوع قرآن و طب، ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با همکاری اين دانشگاه و سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور روز سه شنبه در بجنورد برگزار شد.

وي با بيان اينكه اين كارگاه به مدت يك روز و با حضور 50 دانشجوي علوم پزشكي در محل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: روش تحقیق در مطالعات میان رشته ای قرآن و قرآن و علوم پزشکی سرفصل های این کارگاه آموزشی بودند و تدريس اين سرفصل ها در كارگاه مذكور نيز توسط علي تفريحي؛ استاد علوم قرآني و حافظ كل قرآن كريم انجام شد.

عباسي اضافه كرد: هدف از برگزاري اين كارگاه آشنایی دانشجویان رشته هاي علوم پزشكي با مباحث میان رشته ای و ایجاد موج پژوهش های میان رشته ای در میان دانشجویان، آموزش روش شناسی پژوهش های میان رشته ای و بررسی ارتباط بین قرآن، علوم پزشکی و طب اسلامی بود.

مدیر امور فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی برگزاري اين كارگاه ها را در اعتلای دانش قرآنی و ایجاد پل میان رشته های مختلف دانشگاهی با معارف قرآنی در دانشگاه ها موثر ارزيابي كرد.

