  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

عباسي:

كارگاه قرآن و علوم پزشكي در بجنورد برگزار شد

كارگاه قرآن و علوم پزشكي در بجنورد برگزار شد

بجنورد - خبرگزاري مهر: مدیر امور فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی گفت: کارگاه تخصصی میان رشته ای قرآن و علوم پزشکی در بجنورد برگزار شد.

احسان عباسي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگاه ميان دوره اي با موضوع قرآن و طب، ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با همکاری اين دانشگاه و سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور روز سه شنبه در بجنورد برگزار شد.

وي با بيان اينكه اين كارگاه به مدت يك روز و با حضور 50 دانشجوي علوم پزشكي در محل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: روش تحقیق در مطالعات میان رشته ای قرآن و قرآن و علوم پزشکی سرفصل های این کارگاه آموزشی بودند و تدريس اين سرفصل ها در كارگاه مذكور نيز توسط علي تفريحي؛ استاد علوم قرآني و حافظ كل قرآن كريم انجام شد.

عباسي اضافه كرد: هدف از برگزاري اين كارگاه آشنایی دانشجویان رشته هاي علوم پزشكي با مباحث میان رشته ای و ایجاد موج پژوهش های میان رشته ای در میان دانشجویان، آموزش روش شناسی پژوهش های میان رشته ای و بررسی ارتباط بین قرآن، علوم پزشکی و طب اسلامی بود.

مدیر امور فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی برگزاري اين كارگاه ها را در اعتلای دانش قرآنی و ایجاد پل میان رشته های مختلف دانشگاهی با معارف قرآنی در دانشگاه ها موثر ارزيابي كرد.
 

کد مطلب 2002466

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها