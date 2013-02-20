دشمنان با ایجاد اختلاف میان تشیع درصدد تضعیف آن هستند

حجت الاسلام علی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه روشنگري در حيات دين مقدس اسلام بسيار مهم است افزود: دشمنان از دیرباز در صدد تکذیب فرقه شیعه بودند تا آنجا که خواسته اند اهل سنت را فرقه ناجیه معرفی کنند و آن هفتاد فرقه گمراه را فرقه های تشیع بنامند.

وی ادامه داد: از این رو با اعمال غرض ورزی های مختلف فرقه های زیادی را برای شیعه به وجود آوردند که باید مسلمانان شیعه از آن آگاهی داشته تا در دام دشمن نیفتند.

حجت الاسلام غفاری فرقه وهابیت را از فرقه های گمراه کننده برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر کسي امروز به نمادهاي وهابيت یکی از فرقه های انحرافی اسلام توجه کند جفا کرده است زیرا وهابيت دشمن مشترک شيعه و سني است و وقتي استيلا پيدا کند نه شيعه و نه سني است.

وي همچنین بیان داشت: امروزه وهابيون با تاريخچه بدي که از خود دارند خود را به عنوان وهابي معرفي نمي کنند و پوسته اي به نام سلفي انداخته اند تا وجهه اي پيدا کنند.

استاد حوزه و دانشگاه اذعان داشت: يکي از متقيان وهابيت مي گويد من هفده سال است در کنار قبر پيامبر(ص) تدريس کرده ام اما قبر پيامبر را زيارت نکردم و اگر اين کار را مي کردم مرتکب شرک مي شدم.

غفاري با اشاره به پیشینه این فرقه تصريح کرد: وهابيت پيشينه اي در قرن چهاردهم دارد که سفر براي زيارت پيامبر(ص) را منع مي کند و فتواهاي زيادي دارند و مکتب وهابی به دست محمد بن عبدالوهاب بنا نهاده شد و آنچه باعث نشرش شد حاکم نجد دست به دست هم دادند که دين در دست عبدالوهاب و حکومت مردم به دست حاکم نجد باشد.